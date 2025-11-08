ابعاد بیشتری از جنایات رجوی در عملیات فروغ جاویدان

سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی جنایات متعددی را بر علیه مردم ایران مرتکب شده است. یکی از جنایات که ابعاد وسیعی داشت و ضد خلق بودن رجوی را بیش از پیش آشکار کرد، عملیات فروغ جاویدان بود. عملیاتی که رجوی در آن نه تن ها مردم بی گناه ایران زمین را به خاک […]

سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی جنایات متعددی را بر علیه مردم ایران مرتکب شده است.

یکی از جنایات که ابعاد وسیعی داشت و ضد خلق بودن رجوی را بیش از پیش آشکار کرد، عملیات فروغ جاویدان بود. عملیاتی که رجوی در آن نه تن ها مردم بی گناه ایران زمین را به خاک و خون کشید بلکه اعضای خود را نیز به کشتن داد.

من در زمان اجرای عملیات فروغ جاویدان هنوز در تشکیلات بودم و از نزدیک شاهد جنایاتی بودم که مجاهدین به دستور رجوی انجام دادند. به همین دلیل در 42امین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین خلق در تهران شرکت کردم و به عنوان شاهد عینی مشاهدات خودم را دراین باره به اشتراک گذاشتم.

عملیاتی که به نام فروغ جاویدان انجام گرفت دیوانگی محض بوده است این عملیات باعث کشتار و نابودی تعداد زیادی از مردم بی گناه شهرهای کرند و اسلام آباد شد. گرچه خودم در صحنه حضور داشتم ، اما ابعاد بیشتری از ماجرا در دادگاه برایم روشن شد.

تعدادی از خانواده های اهل اسلام آباد که در ارتباط زنده، در جلسه حضور یافتند مشاهدات خود از جنایات عوامل رجوی در حین این عملیات را بازگو کردند. شاهدان دیگری هم بودند که صحبت هایشان آدمی را بیش از پیش به فکر می برد.

جنایات سازمان رجوی، از کشتار مردم عادی کوچه و خیابان تا کشتار مردم در بیمارستان و اتاق عمل، تیر خلاص زدن به زخمی هایی که نمی توانستند به اسارت ببرند، بی رحمی در حق طفل شیرخوار و زن حامله، همه و همه باعث سرافکندگیم شد.

این سئوال به ذهن می رسد که آیا رجوی می خواست اینگونه خلق را آزاد کند؟!!

چیزی که مایه تاسف می باشد همین جنایت کاران وقتی به اشرف برگشتند با سرفرازی به جنایت انجام داده شده افتخار می کردند اما در پس این جنایت رجوی سعی می کرد روی جنایتی که انجام شده سرپوش بگذارد و آنرا به نیروهای ایرانی نسبت بدهد. ولی اکنون وقتی خانواده ها از مشاهدات خودشان از عملیات فروغ جاویدان حرف می زنند و اینکه اعضای خانواده شان هیچ کاره بودند و به صرف ایرانی بودن و عدم طرفداری از مجاهدین مزدور و تروریست، باید کشته می شدند برای خودم قابل درک بود چون از دیدگاه رجوی تمام مردم ایران مزدور بودند و باید کشته می شدند.

حالا وقتی صحبت های گاه و بیگاه مریم رجوی در سخنرانی هایش و در محافل مختلف را می شنوم که دم از آزادی مردم ایران می زند، بیش از پیش منزجر می شوم. وقاحتی آشکار در پس دروغ های تبلیغاتی مریم نهفته است. سازمان مجاهدین بارها و بارها امتحانش را پس داده و مثل روز روشن است که آزادی مردم ایران، به زعم آنها در واقع چیست!! آیا غیر از کسب قدرت محض برای رجوی هاست؟!

این شعارهای بی پشتوانه عملی در واقع کارکرد بیرونی برای جذب لابی و جلب رضایت اربابان غربی دارد و برای نگاه داشتن اعضا در اسارتی که پایان ندارد.

از نگاه مردم ایران سازمان مجاهدین و به خصوص رجوی جنایت کاری است که تاکنون تاریخ به خودش ندیده است و تاکنون به کسی پاسخگو نبوده است برگزاری دادگاه محاکمه سران سازمان و بقیه اعضای فرقه ماهیت همه را رو نمود و دیگر جایی برای کسی به لحاظ جنایت ، وطن فروشی و همکاری با دشمن مردم ایران در زمان جنگ شک و شبهه ای باقی نگذاشت. آنان از ابتدا دشمن مردم ایران بودند و در انجام جنایات شان هیچ مرزی باقی نگذاشتند. البته دور نیست که رجوی و بقیه جنایت کاران به سزای اعمال خود خواهند رسید و برای همیشه در سینه تاریخ دفن می شوند تا برای همه جنایت کاران درسی باشد.

هادی شبانی