دیدار مسئول انجمن نجات گیلان با خانواده علی اصغر حاتم

روز جمعه ۱۶ آبان ‌ماه ۱۴۰۴، مسئول انجمن نجات گیلان در منزل پدری علی اصغر حاتم با علی اکبر حاتم یگانه برادر دوقلوی علی اصغر دیدار صمیمانه ای داشتند. منزل پدری علی اصغر حاتم در روستای زیبای چورکوچان آستانه اشرفیه واقع شده است که بکر و دست نخورده در انتظار بازگشت عضو اسیرفریب خورده و […]

روز جمعه ۱۶ آبان ‌ماه ۱۴۰۴، مسئول انجمن نجات گیلان در منزل پدری علی اصغر حاتم با علی اکبر حاتم یگانه برادر دوقلوی علی اصغر دیدار صمیمانه ای داشتند.

منزل پدری علی اصغر حاتم در روستای زیبای چورکوچان آستانه اشرفیه واقع شده است که بکر و دست نخورده در انتظار بازگشت عضو اسیرفریب خورده و پیوسته به فرقه رجوی موسوم به مجاهدین خلق میباشد.

ما که عصر جمعه به دعوت خانواده به منزل شان رفتیم خیلی مورد استقبال صمیمانه آنان قرار گرفتیم و مهربانانه و صمیمانه به مدت دو ساعت در باغ مرکبات شان به تبادل نظر پرداختیم.

در این دیدار صمیمانه علی اکبر حاتم با خوشرویی تمام در حالیکه احساس می‌شد غم بزرگی در دل دارد گفت: ” جناب پوراحمد پیشتر هم برایتان درد دل کرده بودم که بنده به عنوان برادر دوقلوی علی اصغر از دوری طولانی تکه ای از جانم خیلی آسیب دیدم و افسردگی گرفتم … من به عشق برادرم در خانه روستایی پدرم زندگی میکنم تا علی اصغر بیاید و با خاطراتش زندگی کند.” (توام با گریه(

خانم لیلا نژاد مهدی پور با دیدن ناراحتی همسر مریض احوالشان گفت:

” خدا رجوی را نبخشاید و نیامرزد که چنین رنجی را به ما تحمیل کرد و عمر آن جوان را هم به بازی و بطالت گرفت که الان ۶۰ ساله شده است که والدینش در چشم انتظاری دار فانی را وداع گفتند.”

مسئول انجمن نجات هم ضمن ابراز همدردی با این زوج زحمتکش و مهربان و اطلاع رسانی از آخرین وضعیت شکننده تشکیلات سیاه رجوی در اسارتگاه مانز آلبانی ، برایشان بهترینها را آرزو و برای سلامتی شان دعا کردند.

دقتکار