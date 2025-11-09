نشست دوستانه انجمن نجات در آلبانی با هنرمندان آلبانیایی

انجمن نجات آلبانی در تیرانا از جمعی از هنرمندان شناخته شده و صادق آلبانیایی استقبال کرد. این نشست در فضای گرم و صمیمی با هدف صحبت درباره واقعیت های درون فرقه رجوی و شریک ساختن رنج ها و محدودیت هایی که اعضای سابق این فرقه تجربه کرده اند صورت گرفت. آقای آلدو سلولاری رئیس آلبانیایی […]

انجمن نجات آلبانی در تیرانا از جمعی از هنرمندان شناخته شده و صادق آلبانیایی استقبال کرد. این نشست در فضای گرم و صمیمی با هدف صحبت درباره واقعیت های درون فرقه رجوی و شریک ساختن رنج ها و محدودیت هایی که اعضای سابق این فرقه تجربه کرده اند صورت گرفت.

آقای آلدو سلولاری رئیس آلبانیایی انجمن “نجات” در این نشست حضور یافت که پس از سلام به مهمانان بر اهمیت نقش هنرمندان در آگاهی جامعه تاکید کردند. همچنین آقای جتمیر یکی از خوانندگان محبوب آلبانیایی با تعبیر آهنگ زیبا به برنامه گرمی و هماهنگی بخشید.

اعضای انجمن از مهمانان با گرمی و مهمان نوازی استقبال نموده و در صحبت های صریح با آنها تکه هایی از درد، مبارزات و آرزوی آزادی واقعی شریک شدند. تاثیر این صحبت ها بر هنرمندان حاضر هویدا بود؛ ایشان با احساس مسئولیت انسانی و اجتماعی وعده سپردند که صدای حق را در آثار و تماس های فرهنگی شان انعکاس دهند.

انجمن «نجات» آلبانی صمیمانه ترین تشکر خود را از همه مهمانان ابراز می دارد و معتقد است هنرمندان با تاثیر و جایگاه اجتماعی شان می توانند پلی بین واقعیت های پنهان و وجدان هوشمند جامعه باشند. امیدواریم این همکاری در آینده ادامه پیدا کند، تا صدای آزادی، انسانیت و وجدان در سراسر آلبانی طنین انداز شود.