درخواست خانواده هوشنگ پورابراهیم از کمیته ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل متحد

با سلام و احترام اینجانب صغری پورابراهیم، خواهر هوشنگ پورابراهیم هستم. برادرم، هوشنگ پورابراهیم، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۶۶ در دوران خدمت سربازی در منطقه بانه، استان کردستان ایران، به اسارت نیروهای سازمان مجاهدین خلق (MEK) درآمد. از آن زمان تاکنون، هیچ اطلاعی از سرنوشت، محل نگهداری یا وضعیت او در دست نیست. خانواده ما […]

با سلام و احترام

اینجانب صغری پورابراهیم، خواهر هوشنگ پورابراهیم هستم. برادرم، هوشنگ پورابراهیم، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۶۶ در دوران خدمت سربازی در منطقه بانه، استان کردستان ایران، به اسارت نیروهای سازمان مجاهدین خلق (MEK) درآمد. از آن زمان تاکنون، هیچ اطلاعی از سرنوشت، محل نگهداری یا وضعیت او در دست نیست.

خانواده ما طی این سال‌ها بارها تلاش کرده تا از طریق نهادهای مختلف و منابع غیررسمی، خبری از او به‌دست آورد، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. مادرم و من، همچنان چشم‌انتظار و امیدوار به بازگشت او هستیم. متأسفانه، پدرم در اثر سال‌ها انتظار و اندوهِ بی‌خبری از فرزندش، درگذشت.

خواهشمندم کمیته محترم، با استفاده از اختیارات خود، نسبت به پیگیری سرنوشت و وضعیت هوشنگ پورابراهیم اقدام فرماید و ما را از نتیجه مطلع کند.

با سپاس و احترام

صغری پورابراهیم