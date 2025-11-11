یک درد و دل ساده بود و این همه ترس و تهمت؟!

اخیراً تعدادی از اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق که عضو انجمن نجات کرمانشاه هستند، در راستای روشنگری و افشای دروغ های تشکیلات رجوی که روزانه به خورد اعضای گرفتار حاضر در کمپ مانز می دهد، نامه هایی را رو به این اعضا نوشتند. اعضای نجات یافته از مناسبات رجوی، هر کدام با زبان خود […]

اخیراً تعدادی از اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق که عضو انجمن نجات کرمانشاه هستند، در راستای روشنگری و افشای دروغ های تشکیلات رجوی که روزانه به خورد اعضای گرفتار حاضر در کمپ مانز می دهد، نامه هایی را رو به این اعضا نوشتند.

اعضای نجات یافته از مناسبات رجوی، هر کدام با زبان خود و متونی ساده و درد و دل گونه سرگذشت خود در تشکیلات و داستان تلخ سالها اسارت شان را با دوستان قدیمی خود درمیان گذاشتند.

آنها که دسترسی به اعضای گرفتار حاضر در کمپ مانز را ندارند، این نامه ها را در فضای مجازی منتشر کردند تا شاید به طریقی به دست دوستان سابق شان برسد.

این افراد نجات یافته که بعد از سالها رنج و محنت و پس از عبور از موانع سخت خروج از فرقه، توانسته اند در دنیای آزاد نفس بکشند و زندگی از دست رفته شان را بازیابند، نمی توانند نسبت به دوستان سابق شان که همچنان در اسارت رجوی هستند بی تفاوت باشند و هر کدام با وجود مشغله هایی که هر انسانی در زندگی دارد، رسالت خود می دانند تا در جهت رهایی دوستان شان هم تلاش کنند و در کنار کار و فعالیت و زندگی روزمره در تلاش هستند تا راه درست را به دوستانشان نشان بدهند و آنها هم بتوانند طعم شیرین آزادی را دوباره بچشند.

اما همان طور که انتظار می رفت و همان طور که سالهاست رویه رجوی و سازمانش همین بوده است، این درد و دل های ساده با واکنش هیستریک تشکیلات مواجه شد و در سایت ها و کانال های مجاهدین مطلبی توهین آمیز و کاملا وارونه در این رابطه نشر داده و عنوان کرده این مزدوران اعلام آمادگی کرده اند تا مجاهدین را در دادگاه محاکمه کنند.

اولآ رجوی از اول بطور سیاق ثابت هر فردی از وی جدا شد با انگ اخلاقی و جنسی و خیانت متهم شده و اکنون هم رجوی از ترس نتوانسته به واقعیاتی که در درد و دل جداشدگان کرمانشاهی با دوستان خود که در کنترل دستگاه انسان کش رجوی هستند، اشاره ای کند. لذا برای فریب اسیران در بند خود اقدام جداشدگان در این مطلب را وارونه و به محاکمه و دادگاه و اعدام و شکنجه نسبت داده است!

ما مطمئن هستیم که این درد و دل های ساده و این روشنگری ها به محافل درونی سازمان کشیده شده است و به همین دلیل است که رجوی در مقام پاسخگویی برآمده و آشفته شده است.