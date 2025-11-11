استمداد خانواده مهربان و کیومرث بالایی از نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی

حضور محترم نماینده صلیب سرخ جهانی در آلبانی سلام علیکم بنده قربانعلی بالایی فرزند ارشد خانواده، به نمایندگی از اعضای خانواده ام از شما صمیمانه درخواست دارم ترتیب دیدارم با برادران اسیرم مهربان و کیومرث در اسارتگاه مانز آلبانی موسوم به اشرف ۳ را فراهم آورید یا حداقل عجالتا موجب شوید ارتباط تلفنی بین مان […]
حضور محترم نماینده صلیب سرخ جهانی در آلبانی
سلام علیکم
بنده قربانعلی بالایی فرزند ارشد خانواده، به نمایندگی از اعضای خانواده ام از شما صمیمانه درخواست دارم ترتیب دیدارم با برادران اسیرم مهربان و کیومرث در اسارتگاه مانز آلبانی موسوم به اشرف ۳ را فراهم آورید یا حداقل عجالتا موجب شوید ارتباط تلفنی بین مان برقرار شود.
بنده و خانواده چشم انتظارم بالغ بر ۴۰ سال است که از وضعیت برادرانم بی اطلاع و بیخبر هستیم.
برادرم مهربان در حالیکه متاهل و دارای فرزند پسر بود در حین خدمت سربازی به اسارت دشمن درآمد که تاکنون اجازه نداشته است حتی با فرزندش تماسی داشته باشد.
از شما انتظار میرود به اقتضای مسئولیت انسانی و جایگاه قانونی در دفاع از آسیب دیدگان از خشونت، ارتباط ما با برادران اسیرمان را برقرار نمائید تا حداقل بتوانند با بنده تماس تلفنی داشته باشند.
با تشکر
با احترام
قربانعلی بالایی
09111848827