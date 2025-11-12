استمداد برادر رضا حسن زاده از نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی

از برادر چشم انتظار جعفر حسن زاده خدمت نماینده صلیب سرخ آلبانی با سلام و خداقوت بنده جعفر حسن زاده به نمایندگی از خانواده خود از شما استمداد می طلبم که فرصت یک دیدارخانوادگی با برادر اسیرم رضا حسن زاده در کمپ مانز آلبانی تحت کنترل مجاهدین خلق را فراهم آورید. از شما استمداد می […]
از برادر چشم انتظار جعفر حسن زاده
خدمت نماینده صلیب سرخ آلبانی
با سلام و خداقوت
بنده جعفر حسن زاده به نمایندگی از خانواده خود از شما استمداد می طلبم که فرصت یک دیدارخانوادگی با برادر اسیرم رضا حسن زاده در کمپ مانز آلبانی تحت کنترل مجاهدین خلق را فراهم آورید.
از شما استمداد می طلبم که پیامم را به برادرم اسیرم که هیچگونه ارتباطی با خانواده ندارد برسانید.
از شما استمداد می طلبم که شماره تماسم را به برادرم برسانید تا بتواند با من بعد از چهار دهه دوری و بیخبری تماس بگیرد.
از شما تمنا دارم در این کارزار انسانی و خیرخواهانه ، استمداد ما را بی پاسخ نگذارید تا ما بتوانیم صدای برادر اسیرمان را بشنویم .
والدین ما در چشم انتظاری و در حسرت شنیدن صدای دلبندشان از دنیا رفتند.
با احترام
جعفر حسن زاده
شماره تماس من : 09118373754
گیلان – ایران