استمداد برادر رضا حسن زاده از نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی

تشکیلات مجاهدین خلق، با سابقه‌ای طولانی در سیاست‌های خشونت‌آمیز و فعالیت‌های تفرقه‌افکنانه، همواره تلاش کرده است برای مشروعیت ‌بخشی به خود، نام و جایگاه افراد معتبر و محبوب در تاریخ و فرهنگ عمومی را مصادره کند. این روش، که نوعی بهره‌برداری تبلیغاتی و روانی از اعتبار دیگران است، از نظر اخلاقی و انسانی محکوم و […]