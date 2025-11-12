پیام ویدئویی سعید علویان به برادرش سید هادی علویان در کمپ مانز مجاهدین

سید هادی علویان از اسیران جنگ تحمیلی بود که متاسفانه سال 68 تحت تاثیر وعده های فریبنده رهبران مجاهدین خلق جذب آنها شده و به کمپ اشرف منتقل شد. خانواده علویان تا سالها از حضور او در کمپ مجاهدین خبری نداشتند ولی از زمانی که متوجه این موضوع شدند، چندین بار به عراق و تا […]

سید هادی علویان از اسیران جنگ تحمیلی بود که متاسفانه سال 68 تحت تاثیر وعده های فریبنده رهبران مجاهدین خلق جذب آنها شده و به کمپ اشرف منتقل شد.

خانواده علویان تا سالها از حضور او در کمپ مجاهدین خبری نداشتند ولی از زمانی که متوجه این موضوع شدند، چندین بار به عراق و تا پشت سیاج کمپ اشرف رفتند تا شاید بتوانند حتی برای دقایقی با سید هادی دیداری داشته باشند اما مسئولین و رهبران مجاهدین در کمال بی شرمی چنین اجازه ای به آنها ندادند.

سید سعید علویان یکبار دیگر به صورت ویدئویی پیام محبت آمیزی برای برادرش سید هادی فرستاد شاید که به طریقی به گوش او رسیده و یکبار دیگر روزنه امید بازگشت به زندگی در او زنده شود و بتواند خود را از جهنم رجوی نجات دهد.