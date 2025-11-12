تیر افشاگری انجمن نجات آلبانی به هدف خورده است

انجمن نجات آلبانی متشکل از اعضای رهایی یافته از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و افراد آلبانیایی حامی حق و حقیقت، در جهت افشای ماهیت واقعی تشکیلات این سازمان تلاش می کنند تا جامعه آلبانی را نسبت به واقعیات موجود آگاه کنند. این افراد رسالتی جز بیان واقعیت ها برای خود در نظر نگرفته اند. […]

انجمن نجات آلبانی متشکل از اعضای رهایی یافته از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و افراد آلبانیایی حامی حق و حقیقت، در جهت افشای ماهیت واقعی تشکیلات این سازمان تلاش می کنند تا جامعه آلبانی را نسبت به واقعیات موجود آگاه کنند.

این افراد رسالتی جز بیان واقعیت ها برای خود در نظر نگرفته اند. آنها بارها اعلام کرده اند که صدای خانواده های چشم انتظار افراد گرفتار در مناسبات مجاهدین خلق هستند که سران سازمان از حق انسانی شان مبنی بر ارتباط و دیدار با عزیزان شان محروم شان کرده است.

افشای حقایق پشت پرده، چیزی است که سازمان مجاهدین خلق هیچ گاه تاب و تحمل آن را نداشته و ندارد. به همین دلیل مدام در حال سنگ اندازی در برابر تلاش های انجمن نجات آلبانیست. تکاپویی که تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

نمونه ای از لجن پراکنی نسبت به انجمن نجات آلبانی و اعضای آن، در یکی از قسمت های برنامه سراسر دروغ پرونده، مجری باز هم به سراغ این انجمن رفته و این بار آلدو سولولاری، رئیس آلبانیایی این انجمن را هدف قرار داده است. من اینجا کاری با حرفهای صد من یک غاز مجری برنامه ندارم و فقط به یکی از استدلالهایش می پردازم.

مجری برنامه؛ همایون منجمی عنوان می کند که آلدوسولولاری یک فرد خارجی است و انگیزه جز دریافت پول در ازای همکاری با انجمن نجات آلبانی نمی تواند داشته باشد!

اما سئوالی که وجود دارد این است که اگر این استدلال را خود شما قبول داشته باشید، پس درباره لابی های غربی تان چه م یگو یید . همان ها که بارا ثابت شده با پول های هنگفت در شورهای تبلیغاتی مریم شرکت می کنند و چند کلامی را آنگونه که مریم خانوم بپسندد به زبان می آورند، پولشان را می گیرند و می روند!

این را ما می گوییم اما شما در تبلیغاتتان جوری وانمود می کنید که اینها حامیان سینه چاک مریم و مجاهدین هستند!

شما برای ده دقیقه سخنرانی این افراد بیست هزار دلار و حتی بیشتر پرداخت می کنید البته این به گفته خودشان است و یا برای جمع کردن افراد خارجی از کمپ های پناهندگی چقدر هزینه می کنید تا برایتان فقط پرچم تکان داده و در برنامه حضور داشته باشند. در حالی که اصلاً هیچ شناختی از ایران ندارند.

چرا وقتی یک فرد در آلبانی دست به افشاگری می زند این گونه افسار پاره می کنید؟ این حرکت نشان می دهد افشاگری نفرات جدا شده در آنجا درست به خال خورده است.

برای ما روشن است لابی های شما بعد از بازنشستگی همه به دنبال ارتباط با سازمان هستند چون درآمد خوبی می توانند داشته باشند. این کار بیشتر جنبه داخلی دارد چون در هیچ رسانه ای انعکاس داده نمی شود و دلتان را به این چیزها خوش کردید.

اگر لابی های شما اینقدر برای ایران دلشان می سوزد چرا آقای آلدو سلولاری مسئول انجمن نجات آلبانی دلش برای خانواده های گرفتار و اعضای در بند شما نسوزد؟

شما خودتان بهتر می دانید روزی از شعار مبارزه با امپریالیسم دم می زدید ولی اکنون در اروپا و آمریکا جا خوش کرده و برای یک حمایت حاضرید هزاران دلار خرج کنید بهتر بود مجری برنامه عنوان می کرد دلارهای سازمان از کجا تامین میشود؟ برای ما روشن است آنان هیچ وقت حاضر به پاسخگویی نیستند و همیشه سعی می کنند تیغ انتقادات خودشان را به روی دیگران بکشند و این عکس العمل مجری برنامه و ترتیب دادن آن نشان از اوج سوختگی سازمان در آلبانی دارد که این گونه واکنش نشان می دهند.

حال هر چقدر می خواهید در مورد افشاگری نفرات جدا شده جیغ بنفش بکشید و به توهین کردنهای تان ادامه دهید ولی باید بدانید که روزی رجوی باید در دادگاه پاسخگوی جنایاتش باشد و این دور نیست.

هادی شبانی