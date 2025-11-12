دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده سید هادی علویان

روز سه شنبه 20 آبان ماه 1404، اعضای انجمن نجات خوزستان در سفری که به شهر خرمشهر داشتند با آقای سید سعید علویان که برادرش سید هادی سالهاست در فرقه مجاهدین خلق گرفتار شده دیدار کردند.

سید سعید علویان از همیاران فعال مرتبط با انجمن نجات خوزستان است که سالهاست برای کسب خبر از وضعیت برادرش سید هادی و نجات او از تشکیلات جهنمی رجوی تلاش می کند.

در این دیدار ابتدا اعضای انجمن نجات خوزستان از مهمان نوازی خانواده علویان تشکر کرده و ضمن ارائه گزارش مختصری از وضعیت افراد ساکن در کمپ اشرف 3 و همچنین فعالیت های اخیر انجمن نجات آلبانی گفتند علیرغم اینکه رهبران مجاهدین خلق همچنان با انجام اقداماتی تلاش دارند تا موضوع وضعیت اسفبار اعضای ساکن در کمپ اشرف 3 و درد رنجی که خانواده هایشان از بابت دوری و بی خبری از آنها متحمل شدند فراموش شود تا بتوانند همچنان از آنها در جهت اهداف پلید خود سوء استفاده کنند. اما با تلاش های خانواده های اعضای گرفتار در کمپ و با پیگیریها و اقدامات افشاگرایانه انجمن نجات در ایران و آلبانی رهبران مجاهدین هرگز نخواهند توانست به اهداف پلید خود برسند.

آقای علویان و همسر ایشان که از همراهان انجمن نجات خوزستان هستند ضمن خیر مقدم به اعضای انجمن نجات خوزستان از زحمات و تلاش های صورت گرفته از سوی انجمن نجات خوزستان و همچنین انجمن نجات آلبانی تقدیر و تشکر کردند وگفتند البته ما هرگز نخواهیم گذاشت موضوع پیگیری وضعیت برادرمان سید هادی توسط رهبران مجاهدین به فراموشی سپرده شود. واقعا رهبران مجاهدین بویی از انسانیت نبرده اند چون برخوردهای زشت وخلاف اخلاق انسانی آنها را با ما خانواده وقتی در پشت سیاج کمپ اشرف در عراق بودیم دیدم آقای علویان گفت واقعا جای تاسف است که چرا رهبران مجاهدین اجازه نمی دهند ما با برادرمان یک ارتباط ساده بگیریم ونمی دانم این چه ضرری برای آنها دارد؟

اما ما همچنان به تلاش ها و پیگیری های خود برای کسب خبر از برادرمان و ارتباط با او ادامه می دهیم و ازانجمن نجات هم به خاطر اینکه کمک می کند تا ما به این خواسته به حق برسیم تشکر می کنیم.

در پایان این دیدار مسئول انجمن نجات خوزستان یکبار دیگر از مهمان نوازی آقای علویان تشکر کرد و گفت: در پاسخ به سئوال شما که چرا رهبران مجاهدین به امثال برادرتان اجازه ارتباط با خانواده خود نمی دهند باید بگویم که آنها می دانند که اگر چنین روالی صورت بگیرد آنوقت است که باید بساط شیادی خود را درآلبانی جمع کنند.

ایشان همچنین به آقای علویان قول داد که انجمن نجات خوزستان به همراه انجمن نجات در آلبانی تا به آخر در کنار خانواده های اعضای گرفتار در کمپ اشرف برای رسیدن به خواسته های به حق خود خواهند بود.