رویکرد دوگانه مسعود رجوی درباره یاسر عرفات

این روزها به مناسبت سالگرد وفات یاسر عرفات؛ رهبر حزب خودگردان فلسطین ، سیمای دروغین تشکیلات مجاهدین دست به کار شد و طی برنامه های مختلف به تعریف و تمجید از او پرداخت و به نوعی بزرگداشت او را گرامی داشت. این رویکرد مرا به یاد ایامی انداخت که در داخل مناسبات بودم. پای صحبت […]

این روزها به مناسبت سالگرد وفات یاسر عرفات؛ رهبر حزب خودگردان فلسطین ، سیمای دروغین تشکیلات مجاهدین دست به کار شد و طی برنامه های مختلف به تعریف و تمجید از او پرداخت و به نوعی بزرگداشت او را گرامی داشت.

این رویکرد مرا به یاد ایامی انداخت که در داخل مناسبات بودم. پای صحبت های رجوی که می نشستیم یاسر عرفات را به شدت مورد انتقاد قرار می داد و به راحتی به او توهین می کرد.

یکی از مواردی که رجوی به آن به شدت انتقاد داشت، مسئله ازدواج یاسر عرفات بود. رجوی در این رابطه گفت عرفات در اثر طولانی شدن مبارزه بریده و به همین دلیل رو به سوی ازدواج و زندگی رفته و سیاست سازش را در پیش گرفته است. جالب آنکه بعدها فهمیدیم رجوی درحالی با وقاحت تمام این موضوع را مطرح می کرده وتقبیح می کرده که خودش نه یک زن بلکه زن های متعددی داشته و رقص رهایی برگزار می کرده و … !

رجوی نه تنها به دلیل نفس ازدواج و تشکیل خانواده بلکه به دلیل این که انقلاب باسمه ی رجوی که به طلاق زن و شوهر ختم شده بود زیر سئوال رفته بود اعصابش از دست یاسر عرفات بهم ریخته بود زیرا برای اعضای سازمان این پیام را در بر داشت که با ازدواج و تشکیل خانواده هم می شود مبارزه کرد.

نکته دیگر وقتی عرفات با رهبری ایران ملاقات و دیدار کرد رجوی در نشستی که با ما داشت به صورت هیستریک به او توهین کرد بخصوص وقتی عرفات با ایران رابطه حسنه سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد رجوی بسیار برآشفته شد. در این رابطه نسبت به یاسر عرفات خرده می گرفت که در مبارزه با اسرائیل تاب و تحمل نداشته و تسلیم اسرائیل شده است.

به هر ترتیب در همه زمان ها، رجوی رویکرد دوگانه ای در قبال یاسر عرفات داشت. در فضای سیاسی بیرونی، تلاش میکرد از وجهه یاسر عرفات به نفع خود بهره برداری کند و در داخل مناسبات به شدت او را زیر ضرب می گرفت.

رجوی که ادعا می کرد سالها در الفتح بوده و از آنان کمک می گرفت کار به جایی رسید که النهایه در آن مقطع پاچه یاسر عرفات را بگیرد و در نشست های درون تشکیلاتی علیه آقای یاسر عرفات لودگی کند و اکنون برای همان جنایت کارانی صهیونیستی دم تکان می دهد و اندر رابطه با یاسر عرفات حرف می زند این در حالی است که وی مرده و نمی تواند پاسخگوی مزخرفات رجوی باشد!

محمد رضا گلی