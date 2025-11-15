سمینار روز مهربانی به اهتمام انجمن نجات آلبانی

انجمن نجات آلبانی در روز ۱۳ نوامبر به مناسبت روز مهربانی سمیناری با شرکت فعالین اجتماعی، وکلا، خبرنگاران، روانشناسان و اعضای جداشده از تشکیلات رجوی در کافه سارا – پرسکو برگزار شد. این فعالیت به ابتکار انجمن نجات آلبانی به منظور ترویج فرهنگ محبت، تقویت ارزش های خانوادگی و آگاهی از پیامدهای مضر فرقه گرایی صورت گرفت.

در افتتاحیه رویداد، آلدوسلولاری رئیس انجمن نجات آلبانی با استقبال از مهمانان بر اهمیت همبستگی انسانی و نقش جامعه میزبان در حمایت از افراد آسیب دیده از چنین فرقه ها تاکید کرد. در ادامه خانم انجل مدیر برنامه سخنرانان را معرفی کرد و روند سمینار را برای مخاطبین شرح داد.

سخنرانان این رویداد عبارت بودند از:

پلمب زالومی- وکیل
اندی لابوتی – پژوهشگر و روزنامه نگار
خانم رودی – روزنامه نگار
اورنا دروبنیک – روانشناس
مهدی سلیمانی – عضو جداشده از تشکیلات مجاهدین خلق

هر کدام از سخنرانان افکار و تجربیات خود را در مورد خوبی‌ها، ارزش‌های انسانی و مشکلاتی که اعضای سابق تشکیلات رجوی با آن روبرو هستند در میان گذاشتند.

پلمب زالومی و اندی لابوتی در سخنرانی شان از مشکلات حقوقی و اقامتی که جدا‌شده‎ها در آلبانی با آن روبرو هستند سخن گفتند و توضیح دادند که چگونه فشارهای فرقه‌ای، نبود اسناد اقامت و موانع هدفمند زندگی آنها را دشوار کرده است. هدف از این فشارها وادار کردن آنها به ترک آلبانی است، زیرا حضور آنها به منافع تشکیلات رجوی آسیب می زند و در نیروها آن تاثیر منفی می گذارد.

خانم رودی در سخنرانی خود بر اهمیت محبت، ارزش‌های خانوادگی و ارتباطات عاطفی تأکید کرد و به توضیح داد که تشکیلات رجوی چگونه این ارزش‌های انسانی را انکار و نابود می‌کند.

در بخش اختتامیه برنامه اقدامی نمادین بنام درخت نیکی صورت گرفت. شرکت کنندگان افکار و جملات الهام بخش در مورد مهربانی و انسانیت را روی کاغذهای کوچک نوشتند و به درخت تهیه شده برای این بخش از کارگاه آویزان کردند. در ادامه یکی از برگزارکننده‌ها این پیام‌ها را در مقابل مهمانان خواند که با تشویق گرم از آنها استقبال شد و فضای انسانی و زیبایی را به این رویداد هدیه داد.

سمینار روز مهربانی با نتایج مثبت و با تبادل تجارب ارزشمند به پایان رسید. انجمن نجات آلبانی بار دیگر برتعهد خود به حمایت از افراد آسیب دیده تشکیلات رجوی و ترویج ارزش‌های انسانی تأکید می کند.

