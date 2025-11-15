دیدار خواهر حبیب اله قاسمی با مسئول انجمن نجات زنجان

خانم لیلا قاسمی، خواهر چشم انتظار حبیب اله قاسمی عضو گرفتار در کمپ مانز آلبانی مجاهدین خلق در روز شنبه مورخه 24/8/1404 ضمن حضور در دفتر انجمن نجات استان با مسئول دفتر دیدار و گفتگو کرد. طی این ملاقات آخرین جزئیات وضعیت اعضای گرفتار در کمپ مانز و همچنین فعالیت های اخیر انجمن حمایت از […]
خانم لیلا قاسمی، خواهر چشم انتظار حبیب اله قاسمی عضو گرفتار در کمپ مانز آلبانی مجاهدین خلق در روز شنبه مورخه 24/8/1404 ضمن حضور در دفتر انجمن نجات استان با مسئول دفتر دیدار و گفتگو کرد.
طی این ملاقات آخرین جزئیات وضعیت اعضای گرفتار در کمپ مانز و همچنین فعالیت های اخیر انجمن حمایت از ایرانیان در کشور آلبانی توسط مسئول انجمن استان ارائه گردید.
خانم قاسمی ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران خانواده بزرگ نجات که برای رهایی اعضای گرفتار در کمپ مجاهدین زحمت می کشند گلایه ای نیز داشتند که موضوع دادخواهی خانواده های اعضای گرفتار باید در واحد حقوقی انجمن پی گرفته شود تا عاملان و امران مجاهدین پاسخگوی درد و رنج خانواده ها باشند.
در خاتمه ایشان مراتب آمادگی خود برای هم یاری و همکاری در راستای نجات اعضای گرفتار در کمپ مجاهدین را اعلام کردند.