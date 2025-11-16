پیام حمید حاجی پور به مناسبت درگذشت محمود دهقان

جناب پوراحمد و دوستان و برادران عزیزم در آلبانی و خانواده های محترم چشم انتظار. محمود دهقان چه غریبانه از میان ما پرکشید و عاشقانه در دنیای باقی به والدین عزیز خود پیوست. از صمیم قلب در گذشت برادر عزیزم محمود دهقان را به شما عزیزان گلم تسلیت عرض میکنم و برایش در بهشت برین […]

جناب پوراحمد و دوستان و برادران عزیزم در آلبانی و خانواده های محترم چشم انتظار.

محمود دهقان چه غریبانه از میان ما پرکشید و عاشقانه در دنیای باقی به والدین عزیز خود پیوست.

از صمیم قلب در گذشت برادر عزیزم محمود دهقان را به شما عزیزان گلم تسلیت عرض میکنم و برایش در بهشت برین از خدای منان آرامش و آمرزش آرزو میکنم . خداوند متعال به خانواده محترم وهمه دوستان و آشنایانش صبروشکیبایی عطا بفرماید.

محمود دهقان خیلی مظلومانه از پیش ما رفت من که همیشه تصویری، صوتی با دوستان در یک گروه مجازی بودیم همیشه بهم میگفت یک عشق بیشتر ندارم آن هم دیدن و بوسیدن خاک پاک ایران و بعد گیلان و رشت زیبا است و همیشه هم از درد بی درمان سر و بی خوابی مینالید که رجویها در درگیری‌های اشرف و لیبرتی به وی تحمیل کرده بودند و درنهایت همان درد و تبعاتش محمود دهقان را از پای در آورد و ازما گرفت.

لعنت خدا بر رجوی و دودمان جنایتکارش

روحش شاد و یادش گرامی .

روح پدر و مادرش هم شاد و قرین رحمت الهی.

حمید حاجی پور