دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده لفته شهیدی

روز سه شنبه 20 آبان ماه 1404، اعضای انجمن نجات خوزستان درشهر خرمشهر با مادر و خانواده لفته شهیدی از اعضای گرفتار ذهنی و عینی فرقه رجوی دیداری صمیمی داشتند.

کاظم شهیدی، برادر لفته که از افراد همراه وفعال مرتبط با انجمن نجات خوزستان است قبل از این دیدار ضمن عذر خواهی به اعضای انجمن گفت امروز سرکارم هستم که متاسفانه بدلیل نبودن دیگر همکاران به من مرخصی ندادند تا خودم در منزل از شما استقبال کنم اما مادر و خواهرم هستند که به آنها اطلاع دادم وآماده پذیرایی از شما هستند.

به همراه اعضای انجمن خوزستان، مسئول کمیته بانوان این انجمن و چند نفر دیگر از بانوان عضو آن دراین دیدار حضور داشتند که از طرف خواهر و مادر لفته مورد استقبال قرار گرفتند مادر لفته با دیدن اعضای انجمن ابراز خوشحالی کرد وبه زبان عربی گفت از اینکه مجددا شما را می بینم بسیار خوشحالم. خواهر لفته هم به اعضای انجمن خوزستان و بانوان عضو کمیته آن خیر مقدم و خوش آمدگویی گفت.

مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن تشکر از مهمان نوازی خانواده شهیدی خطاب خواهر و مادرلفته به آنها گفت ابتدا باید عرض کنم که جای بسی خوشوقتی و سعادت است چون خدا یکبار دیگراین توفیق را به ما داد تا بتوانیم مجددا شما را از نزدیک ملاقات کنیم بخصوص اینکه حسابی دلمان برای دیدن مادرتنگ شده بود.

مسئول انجمن نجات خوزستان خطاب به مادر لفته گفت ما با تمام وجود درد و رنجی که سالیان از بابت دوری و بی خبری از فرزندت لفته متحمل شدی درک می کنیم که امیدواریم بزودی چشمت به دیدن فرزندت روشن بشه.

مسئول انجمن خوزستان توضیح داد فرقه رجوی در سرلوحه اش ادعای عنوان “بنام خدا و خلق قهرمان ایران ” را دارد، اما در حقیقت نه به خدا اعتقاد دارد و نه خلق برایش مهم است چون خدا روی احترام گذاشتن به پدر و مادر و خانواده تاکید دارد. روی صله رحم و آزادی انتخاب برای هر انسانی تاکید دارد اما اصلا در مناسبات رجوی رعایت نمی شود و یا اگر رجوی به فکر رعایت حقوق خلق است مگر مادر و پدر و خانواده های اعضایش جز خلق نیستند؟ پس چرا اجازه نمی دهد آنها با فرزندانشان تماس بگیرند، چرا به آنها توهین می کند؟ مسئول انجمن خوزستان در پایان صحبت های خود به خانواده محترم شهیدی گفت ما بعنوان انجمن نجات همواره در کنار تمامی خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات رجوی برای رسیدن به خواسته های به حقی که دارند هستیم. وی رو به مادر لفته گفت امیدواریم که بزودی چشم و دلت به دیدن فرزندت روشن بشه و غم دوری و فراق فرزندت لفته به پایان برسه.

خواهر محترم لفته ضمن تشکر مجدد از حضور اعضای انجمن در منزلشان گفت: در دوران جنگ تحمیلی لفته بعضا تماسی با ما می گرفت اما بعد ازآن دیگر هرگز با ما تماس نگرفته و حقیقتا از وی همیشه دلخور بودم و می گویم یعنی لفته یادش رفته که مادر و خواهر و برادرانی دارد ؟ آیا نباید او حداقل تماسی با مادر پیرش بگیرد برادرم کاظم به همراه مادرم قبلا چندین بار به عراق رفتند تا شاید بتوانند با لفته دیداری داشته باشند اما آنطور که از کاظم شنیدم گفت که مسئولان مجاهدین نه تنها اجازه دیدار با لفته را به ما ندادند بلکه با کمال پررویی سنگ به سمت ما پرتاب می کردند که چرا آمدیم پشت سیاج اشرف که واقعا هم جای تاسف دارد برای سازمانی که بقول شما دم از خلق می زند .

مادر لفته که معلوم بود غم سالیان دوری و فراق فرزندش او را حسابی شکسته کرده به اعضای انجمن خوزستان گفت من خیلی خوشحالم که شما را دوباره می بینم و با بغضی که در گلو داشت گفت می دانم که چیزی به پایان عمرم نمانده اما خیلی می ترسم که بروم وحتی صدایی هم از لفته نشنوم خدا کند برگردد ویا حداقل تماسی بگیرد شاید که بتوانم حداقل صدایش بشنوم .

در پایان مسئول انجمن نجات خوزستان یکبار دیگرضمن تشکر ازمهمان نوازی خانواده شهیدی به آنها گفت قطعا خدا صدای دل مادران وپدران را می شنود وانشالله که بتوانید هرچه زودترنه تنها صدای لفته بلکه خود اورا درکنار خودتان ببینید.

در آخر مادر لفته به صورت ویدئویی به زبان عربی پیامی محبت آمیز برای فرزندش لفته فرستاد به این امید که به گوش او برسد تا او یادش بیآید مادری دارد که بسیار دلتنگ اوست.