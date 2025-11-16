مجاهدین خلق مسبب اصلی درگذشت محمود دهقان

سلامت روانی و جسمی در تمام مراحل زندگی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به ابعاد زندگی انسان ” بعد روحی و بعد جسمانی “، نیازهای انسانی یکی از اصلی ترین عوامل حرکت ، تلاش و رفتارهای افراد به شمار می رود و می تواند سرنوشت هرکسی را تعیین نماید. ضرورت شناخت […]

سلامت روانی و جسمی در تمام مراحل زندگی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به ابعاد زندگی انسان ” بعد روحی و بعد جسمانی “، نیازهای انسانی یکی از اصلی ترین عوامل حرکت ، تلاش و رفتارهای افراد به شمار می رود و می تواند سرنوشت هرکسی را تعیین نماید.

ضرورت شناخت نیازهای اساسی فرد و فراهم آوردن شرایط و امکاناتی که وی بتواند در حد مناسب و متعادل به رفع نیازهای خود بپردازد، موجب پیشگیری از مشکلات، اختلالات و نابسامانی های جسمی و روانی وی می شود و از سوی دیگر مراتب رشد و شکوفایی استعدادهای وی را هر چه بیشتر میسر می سازد. موضوعی که متاسفانه در مناسبات بسته و دیکتاتوری مجاهدین خلق جایگاهی ندارد.

کمترین واقعیتی که در کمپ مجاهدین به آن توجهی نمی شود سلامت روح، جسم و روان اعضا است که به عنوان یک حلقه مفقوده و جدی باید در ارتکاب جنایت علیه بشریت در شمار جنایات سران مجاهدین خلق درج گردد.

با توجه به شرایط حاکم در کمپ های مجاهدین خلق چه در عراق و اینک در مانز آلبانی افراد عضو این گروه محکوم و ملزم به اجرای دستوراتی هستند که از سپیده سحر تا نیمه شب فقط و فقط بی چون و چرا بیگاری کنند و فرامین سران گروه را مو به مو اجرا کنند. سئوال، اعتراض، درخواست و هرگونه مطالبه گری درمناسبات رجوی ممنوع است.

مریم قجر بدون توجه به وضعیت سلامتی جسمی و روانی افراد از اعضای خود به مانند اسرای جنگی که به ناچار مجبور به انجام بیگاری اجباری هستند برخورد می کند. سلامتی اشخاص هیچ اهمیتی برای سران ندارد.

خاطرم هست اعضای نگون بختی به مانند مهران و اردلان در محور 6 کمپ اشرف دچار دیسک کمر شدید شده بودند و به توصیه پزشک عراقی باید استراحت مطلق می کردند . با دستور رقیه عباسی نشست دیگ برای این دو ترتیب دادند و چنان بلایی سرآنها آوردند که هر دو با همان وضعیت حاد جسمی لنگان لنگان به کارهای اجباری روزانه خود بازگشتند. کارهای سخت فیزیکی از یک طرف و فشار های روحی و روانی سران به اعضا ، افراد را چنان تحت فشار قرار داده بود که به جرات می توانم بگویم بیش از 95 درصد از اعضا دچار بیماری های حاد جسمی و روحی هستند. درگذشت تلخ محمود دهقان که موفق شد خود را از چنگال مجاهدین نجات دهد یکی از همین موارد هست که مسببی به غیر از سران جنایتکار مجاهدین خلق ندارد.

با تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر، قلمروها و عوامل تأثیرگذاری در تحقق حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق برسلامتی یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. همچین مطابق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی و با استناد به قاعده تسبیب در صورتی که هر کسی سبب تلف شدن یا مصدویت شخصی شود حتی اگر مستقیم در آن نقشی نداشته باشد ولی به دلیل ایجاد سبب باید مجازات شود و با تاکید بر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر کسی بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی توجهی به جان و سلامتی افراد لطمه ای وارد نماید محکوم و مجازات خواهد شد. بی شک سران و مسببین اصلی مجاهدین خلق در این ارتباط باید پاسخگو باشند و در محاکم بین المللی و داخلی محاکمه و مجازات شوند .

صمد اسکندری