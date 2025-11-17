مریم رجوی باید درباره خودسوزی خدام گل محمدی ها جوابگو باشد

چند روز قبل یک جوان خوزستانی به نام احمد بالدی در جریان درگیری با ماموران اجرائیات شهرداری اهواز دست به خودسوزی زد و در کمال تاسف فوت شد. خبری درد آور که قلب هر انسانی را به درد می آورد. در اخبار شنیدم که رئیس جمهور دستور رسیدگی به این موضوع را داده و افراد […]

چند روز قبل یک جوان خوزستانی به نام احمد بالدی در جریان درگیری با ماموران اجرائیات شهرداری اهواز دست به خودسوزی زد و در کمال تاسف فوت شد. خبری درد آور که قلب هر انسانی را به درد می آورد. در اخبار شنیدم که رئیس جمهور دستور رسیدگی به این موضوع را داده و افراد مرتبط با این اتفاق دردناک در شهرداری اهواز از سمت های خود برکنارشدند و موضوع از طرف استاندار خوزستان تحت رسیدگی است.

در این بین الهه مرگ و ترور یعنی مریم رجوی که عمری است مشغول نشست و برخاست و اطاعت امر از دشمن ترین دشمنان مردم ایران همچون صدام، حسن المجید معروف به حسن شیمیایی ، عوامل کودک کش رژیم صهیونیستی و حامیان غربی این کودک کشان است، خود را طرفدار احمد بالدی جا زده است!

عجبا کسی این ادعا را دارد که به همراه رجوی عامل اصلی خودسوزی ، خودکشی و مرگ مشکوک بسیاری از اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق است.

– خدام گل محمدی چرا خودسوزی کرد؟ آیا غیر از این است که بدلیل عدم پذیرش درخواست جدایی اش و وارد کردن فشار طاقت فرسا بر او بخاطر این درخواست از سوی مسئولین تشکیلات مجاهدین خلق که بدون دستور مریم و مسعود رجوی آب نمی خوردند خودسوزی کرد و کشته شد؟

– یاسر اکبری نسب نمونه دیگری بود که در تشکیلات مجاهدین خلق بدلیل فشارهایی که به او وارد کردند دست به خودسوزی زد و کشته شد. من در آن زمان از آن تشکیلات جهنمی و نکبت بار جداشده بودم اما اعضای جداشده ای که در آن زمان در تشکیلات بودند می گفتند که رجوی ها به خاطر کینه ای که از یاسر به دل داشتند در ابتدا حتی اجازه دفن کردن جسد یاسر در قبرستان اشرف را هم ندادند! و سرانجام از ترس ایجاد تنش شدید تشکیلاتی مجبور به تن دادن به این امر شدند.

– آلان محمدی قربانی دیگری است که در کودکی او را از والدینش جدا کرده و به اروپا قاچاق نمودند و سپس در زمان نوجوانی او را با فریب به اشرف کشانده و به عنوان کودک سرباز او را به کار گرفتند. مریم رجوی باید جواب بدهد که او چه گناهی داشت که زیر فشار طاقت فرسا مجبور به خودکشی با سلاح در هنگام نگهبانی شد؟

نمونه ها فراوان هستند کامران بیاتی ، کریم پدرام و . . .

– چند خانواده در ایران به دلیل فرمان آتش مریم و مسعود رجوی عزیزی را از دست داده و عزادار شدند؟

– چند خانواده از کردهای عراق به دلیل اینکه مریم و مسعود رجوی برای حفظ حکومت صدام فرمان حمله به کردها را در سال 1370 صادر کردند اعضای خود را از دست دادند و سیاه پوشیدند؟

مریم رجوی الهه ترور است که حتی حاضر نشد برای کودکان و زنان و غیر نظامیانی که به دست رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه شهید شدند پیام تسلیت بدهد.

مریم و مسعود رجوی باید جوابگوی جنایاتی باشند که مرتکب شده یا زمینه ساز آنها بوده اند.

ایرج صالحی