استمداد برادر احمد پایه دار اردکانی از صلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

سازمان صلیب سرخ جهانی

من سعید پایه دار اردکانی برادر احمد پایه دار اردکانی  هستم.

برادرم احمد در سال 1981 در جبهه نبرد ایران و عراق اسیر شد و تا سال  1988 در اردوگاه های مختلف عراق حضور داشت و در مدت اسارت از طریق نامه با خانواده خویش در ارتباط بود تا اینکه در اوت سال  1988به سازمان مجاهدین خلق پیوست و از اردوگاه اسیران خارج شد و به اردوگاه اشرف مقر مجاهدین خلق رفت.

نزدیک به 37 سال است که برادرخویش را  ندیده ام و هیچگونه خبری نیز از او ندارم .

یک بار برادرم امیر پایه دار اردکانی در سال 2003 با عزیمت به عراق موفق شد او را در کمپ اشرف ملاقات کند اما از آن تاریخ به بعد و تا امروز هیچ اطلاعی از او  در دست نیست.

از شما به عنوان یک نهاد بین المللی ذی ربط درخواست رسیدگی به این موضوع را دارم و تقاضا  میکنم  تا به این فراق چندین ساله و بی خبری ورود کرده و امکان ارتباط او با تنها برادرش را فراهم نمایید.

سعید پایه دار اردکانی

 