دیدار اعضای انجمن نجات با خانواده عباس گل ریزان اسیر در کمپ آلبانی

در تاریخ 25 آبانماه 1404 اعضای انجمن نجات استان مرکزی، با مدیریت فواد بصری با خانواده عباس گل ریزان در روستای ساروق (اراک) دیدار و گفتگو کردند. عباس گل ریزان در زمان جنگ در جبهه توسط تشکیلات مجاهدین اسیر می شود و با فریب و شستشوی مغزی او را به پادگان اشرف منتقل می کنند. […]

در تاریخ 25 آبانماه 1404 اعضای انجمن نجات استان مرکزی، با مدیریت فواد بصری با خانواده عباس گل ریزان در روستای ساروق (اراک) دیدار و گفتگو کردند.

عباس گل ریزان در زمان جنگ در جبهه توسط تشکیلات مجاهدین اسیر می شود و با فریب و شستشوی مغزی او را به پادگان اشرف منتقل می کنند. زمانی که مجاهدین در عراق بود خانواده عباس گل ریزان در کنار پادگان اشرف در عراق برای آزادی عباس از پادگان اشرف تلاش زیادی کردند اما متاسفانه سران رجوی به عباس اجازه ندادند با خانواده خود دیداری داشته باشد.

در این دیدار خانواده عباس گل ریزان تاکید داشتند: ما برای آزادی عباس هر کاری حاضریم انجام دهیم. می دانیم عباس فریب خورده و پشیمان است. می دانیم عباس خیلی از ما دور شده است. امیدواریم عباس تلاش کند خودش را از کمپ مجاهدین نجات دهد و به آغوش خانواده برگردد .