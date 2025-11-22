به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت مرحوم صمد نظری

روز سی آبان 1404، یازدهمین سالگرد مرحوم صمد نظری، برای اعضای انجمن نجات و خانواده های استان مازندران بسیار دردناک است.

یازده سال پیش در چنین روزی، عزیزی را از دست دادیم که بعد از رهایی از تشکیلات رجوی سعی کرد در راستای افشای ماهیت ضد انسانی مجاهدین گام بر دارد ولی متاسفانه مرگ به او امان نداد و ما را با اندوهی فراوان و انبوهی کار و مسئولیت تنها گذاشت.

هر چند دوری وی بسیار تلخ و جانکاه است، ولی چه کنیم باید با این درد سوخت و ساخت و بار مسئولیت بیشتری را برداشت.

به همین مناسبت برای گرامیداشت یازدهمین سالگرد فوت صمد نظری اعضای انجمن نجات استان مازندران بر مزار آن مرحوم گرد آمدند و به بیان خاطراتی از آن پرداختند و ضمن گرامیداشت سالگرد درگذشت مرحوم صمد نظری بار دیگر با وی تجدید پیمان بستند تا بتوانند در راستای افشای ماهیت ضد بشری رجوی گام بر دارند.