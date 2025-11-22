دیدار برادر مصطفی فروغی با مسئول انجمن نجات اراک

روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1404، آقای محمد رضا فروغی برادر مصطفی فروغی از اعضای گرفتار در کمپ آلبانی مجاهدین خلق با حضور در دفتر انجمن نجات استان مرکزی با مسئول این انجمن دیدار و گفتگو کرد. فؤاد بصری؛ مسئول انجمن نجات اراک ضمن خوش آمدگویی به آقای فروغی، قدری درباره وضعیت کنونی سازمان مجاهدین […]

روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1404، آقای محمد رضا فروغی برادر مصطفی فروغی از اعضای گرفتار در کمپ آلبانی مجاهدین خلق با حضور در دفتر انجمن نجات استان مرکزی با مسئول این انجمن دیدار و گفتگو کرد.

فؤاد بصری؛ مسئول انجمن نجات اراک ضمن خوش آمدگویی به آقای فروغی، قدری درباره وضعیت کنونی سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و شرایط اعضای حاضر در کمپ گروه توضیح داد.

آقای فروغی با ذکر این که مجاهدین خلق با فریب و نیرنگ برادرش را سالهاست گرفتار کرده است و او را از ارتباط با خانواده محروم نموده، خاطرنشان کرد: فریب دادن او باعث شد سالها از برادرم بی خبر باشم. زمانی که برادرم در خارج مشغول تحصیل بود با مصطفی در تماس بودم و از وضعیت یکدیگر با اطلاع بودیم. اما متأسفانه ارتباط ما چندین سال است قطع شده است. امیدوارم مصطفی خودش را از کمپ شان نجات دهد و مثل سابق زندگی آزاد داشته باشد.