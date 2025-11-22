دیدار برادرزاده فریدون زارع با اعضای انجمن نجات خوزستان

روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1404، آقای امین زارع برادرزاده فریدون زارع ازاعضای گرفتار در کمپ اشرف 3 مجاهدین خلق در آلبانی به طور سرزده به دفتر انجمن نجات خوزستان آمد و با اعضای این انجمن برای کسب آخرین خبر از وضعیت عمویش دیدار و گفتگو کرد. فریدون زارع در سال 65 در حالیکه سرباز […]

فریدون زارع در سال 65 در حالیکه سرباز ارتش بود در عملیاتی که نیروهای مجاهدین در منطقه مرزی داشتند اسیر آنها می شود اما متاسفانه بعد از مدتی او فریب وعده های دروغین مجاهدین را خورده و جذب آنها می شود. لازم به یادآوری است که مجاهدین مدتی بعد او را به عملیات خودشان می برند که بر اثر اصابت ترکش به کمرش قطع نخاع می شود. فریدون زارع از آن زمان تاکنون مجبور به نشستن بر روی ویلچر شده است.

مرحوم نادر زارع، برادر فریدون زارع یکبار در سال 81 به عراق و کمپ اشرف رفت و به مدت سه روز نزد او ماند و تلاش کرد تا او را با حقایق روبروکند و به او کمک کند تا حصارهای ذهنی را بکشند و خود را نجات بدهد. به دلیل کارشکنی های تشکیلات او فرصت مناسب را برای این امر پیدا نکرد. وی بعد از آن بارها به همراه دیگر خانواده ها به درب کمپ اشرف رفت اما دیگر هرگز به او اجازه دیدار با برادرش را ندادند.

امین زارع فرزند مرحوم نادر زارع که بعد از فوت پدرش راه او را برای نجات عمویش تاکنون ادامه داده و از فعالین مرتبط با انجمن نجات خوزستان است به اعضای این انجمن گفت: من به مرحوم پدرم قول دادم که از هیچ تلاشی برای نجات عمویم دریغ نکنم. امروزهم برای کاری اهواز آمده بودم و فرصتی برایم پیش آمد تا به دفتر انجمن بیآیم تا از شرایط عمویم کسب اطلاع کنم.

اعضای انجمن نجات خوزستان ضمن خیر مقدم به امین زارع وی را در جریان آخرین خبرهای از وضعیت اعضای ساکن در کمپ اشرف و اقدامات محدود کننده رهبران مجاهدین علیه آنها قرار داده و گفتند: انجمن نجات در ایران و آلبانی همچنان به تلاش های خود تا محقق شدن خواسته به حق خانواده ها ادامه خواهد داد که البته تلاش و پیگیریهای خانواده ها هم در این مسیر به ما انگیزه مضاعفی داده که امیدواریم هرچه زودتر و البته با یاری خدای بزرگ این امرمحقق شود.

در پایان امین زارع ضمن تشکر از تلاش های انجمن نجات گفت ما به عنوان خانواده فریدون زارع درهمیاری با انجمن نجات برای پیداشدن راهی برای نجات عمویمان به تلاش وپیگیریهای خود ادامه خواهیم داد.