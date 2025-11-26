گردهمایی بزرگ انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز مبارزه با خشونت بر علیه زنان

گردهمایی انجمن نجات آلبانی در تیرانا با حضور حدود ۲۰۰ نفر شامل فعالان، روزنامهنگاران و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد. هدف این برنامه، یادآوری رنجها و تجربههای زنان و همچنین افشای واقعیتهای درون فرقه رجوی بود. سخنرانان برنامه جونلا دروبونیکو — روانشناس کریستینا کُرا — مجری / روزنامهنگار التیونا سرانی — فعال مدنی / تهیهکننده […]
گردهمایی انجمن نجات آلبانی در تیرانا با حضور حدود ۲۰۰ نفر شامل فعالان، روزنامهنگاران و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد. هدف این برنامه، یادآوری رنجها و تجربههای زنان و همچنین افشای واقعیتهای درون فرقه رجوی بود.
سخنرانان برنامه
جونلا دروبونیکو — روانشناس
کریستینا کُرا — مجری / روزنامهنگار
التیونا سرانی — فعال مدنی / تهیهکننده
الا ددا — عضو انجمن نجات
دنیسا کالوتی — نماینده
کلیا کالوتی — نماینده شهرداری تیرانا
روزنامهنگار از رادیو تلویزیون دولتی آلبانی (RTSH)
نمایش دو مستند: یکی درباره مبارزه زنان در جهان و دیگری درباره سرکوب و ظلم علیه زنان درون فرقه رجوی.
تماس تصویری از تهران با خانم مریم سنجابی که تجربههای دردناک خود را برای حاضرین بیان کرد.
پیام تصویری از ماریا موریجینی، باستانشناس و پژوهشگر ایتالیایی، که در آن به افشای فرقه رجوی و حمایت از قربانیان پرداخت.
فعالیت مشارکتی: نوشتن پیامها و دیدگاههای شرکتکنندگان روی قلبهای رنگی و نصب آنها روی تابلوی اعلانات
این گردهمایی با حضور حدود ۲۰۰ شرکتکننده در فضایی سرشار از همبستگی و آگاهیبخشی برگزار شد. اهمیت شنیدن صدای قربانیان و تداوم تلاشها برای روشنگری و حمایت از زنان تأکید شد. این رویداد گامی مؤثر در مسیر فعالیتهای انجمن نجات برای جلب توجه افکار عمومی به نقض حقوق انسانی و حمایت از زنان آسیبدیده در درون فرقه مجاهدین است.
انجمن نجات آلبانی- تیرانا