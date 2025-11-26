گردهمایی بزرگ انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز مبارزه با خشونت بر علیه زنان

گردهمایی انجمن نجات آلبانی در تیرانا با حضور حدود ۲۰۰ نفر شامل فعالان، روزنامه‌نگاران و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد. هدف این برنامه، یادآوری رنج‌ها و تجربه‌های زنان و همچنین افشای واقعیت‌های درون فرقه رجوی بود. سخنرانان برنامه جونلا دروبونیکو — روانشناس کریستینا کُرا — مجری / روزنامه‌نگار التیونا سرانی — فعال مدنی / تهیه‌کننده […]

گردهمایی انجمن نجات آلبانی در تیرانا با حضور حدود ۲۰۰ نفر شامل فعالان، روزنامه‌نگاران و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد. هدف این برنامه، یادآوری رنج‌ها و تجربه‌های زنان و همچنین افشای واقعیت‌های درون فرقه رجوی بود.

سخنرانان برنامه
جونلا دروبونیکو — روانشناس
کریستینا کُرا — مجری / روزنامه‌نگار
التیونا سرانی — فعال مدنی / تهیه‌کننده
الا ددا — عضو انجمن نجات
دنیسا کالوتی — نماینده
کلیا کالوتی — نماینده شهرداری تیرانا
روزنامه‌نگار از رادیو تلویزیون دولتی آلبانی (RTSH)

نمایش دو مستند: یکی درباره مبارزه زنان در جهان و دیگری درباره سرکوب و ظلم علیه زنان درون فرقه رجوی.

تماس تصویری از تهران با خانم مریم سنجابی که تجربه‌های دردناک خود را برای حاضرین بیان کرد.

پیام تصویری از ماریا موریجینی، باستان‌شناس و پژوهشگر ایتالیایی، که در آن به افشای فرقه رجوی و حمایت از قربانیان پرداخت.

فعالیت مشارکتی: نوشتن پیام‌ها و دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان روی قلب‌های رنگی و نصب آن‌ها روی تابلوی اعلانات

این گردهمایی با حضور حدود ۲۰۰ شرکت‌کننده در فضایی سرشار از همبستگی و آگاهی‌بخشی برگزار شد. اهمیت شنیدن صدای قربانیان و تداوم تلاش‌ها برای روشنگری و حمایت از زنان تأکید شد. این رویداد گامی مؤثر در مسیر فعالیت‌های انجمن نجات برای جلب توجه افکار عمومی به نقض حقوق انسانی و حمایت از زنان آسیب‌دیده در درون فرقه مجاهدین است.

انجمن نجات آلبانی- تیرانا

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن

انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز زن