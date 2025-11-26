ملاقات اعضای انجمن نجات مازندران با برادر هاجر یعقوبی

در آخرین روزهای پاییزی آبان ماه 1404، اعضای انجمن نجات استان مازندران در شهرستان نکا با سید محمد یعقوبی برادر هاجر یعقوبی دیدار کردند. هاجر نیز همچون دیگر اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق سالیان طولانی است که بدلیل ممنوع بودن ارتباط با خانواده از دیدار و تماس با آنها منع شده است و از […]

در آخرین روزهای پاییزی آبان ماه 1404، اعضای انجمن نجات استان مازندران در شهرستان نکا با سید محمد یعقوبی برادر هاجر یعقوبی دیدار کردند.

هاجر نیز همچون دیگر اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق سالیان طولانی است که بدلیل ممنوع بودن ارتباط با خانواده از دیدار و تماس با آنها منع شده است و از این رو خانواده او بسیار نگران حالش و غمگین هستند.

آقای یعقوبی که از خانواده های فعال انجمن نجات می باشد، بارها به همراه دیگر اعضای خانواده برای دیدار با خواهرش به اشرف و لیبرتی در عراق رفته بود اما بدلیل سنگدلی رجوی ها نتوانست خواهرش را ببیند. محمد یعقوبی با ابراز خوشنودی بسیار زیاد از دیدار با اعضای انجمن نجات، از غم دوری خواهرش صحبت کرد و از اعضای انجمن نجات پرسید آیا خبری از خواهرش دارند یا نه؟ او با لعنت فرستادن بر رجوی ها ادامه داد: “پدرم که در داغ دیدار با خواهرم از دنیا رفت، ولی ما دست از تلاش نخواهیم کشید. دیدار و تماس بین اعضای خانواده در هر مرام و دینی یک امر نیک و یک وظیفه است اما رجوی ها آن را برای خواهرم حرام کرده و ما را از دیدار و تماس با او محروم نمودند.”

اعضای انجمن ضمن همدردی با آقای یعقوبی، به افشاگری درباره مناسبات بسته و ضد انسانی تشکیلات مجاهدین خلق و ممنوع بودن تماس و ملاقات برای اعضا پرداختند. سپس اخبار امیدوار کننده فعالیت های انجمن نجات آلبانی و همچنین خبرهای درون اردوگاه مانز همچون جدایی ها و فوتی ها و دیگر اخبار مرتبط را به اطلاع وی رساندند.

سید محمد یعقوبی با ابراز خشنودی از آنچه که توسط انجمن نجات آلبانی در حال انجام است گفت که هر کاری از دستش بر آید برای نجات خواهرش انجام خواهد داد.

در پایان این دیدار اعضای انجمن نیز ضمن قدردانی از زحمات آقای یعقوبی، گفتند که به تلاش های خود برای کمک به خانواده ها برای دیدار و تماس با فرزندان شان در آلبانی و رهایی اعضای گرفتار ادامه خواهند داد و آرزو نمودند که این اهداف با تلاش های مشترک خانواده ها و انجمن نجات در ایران و آلبانی هر چه زودتر محقق شود.