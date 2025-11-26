حسین و محسن حسن کاویار| پدر و پسری که رجوی بی رحمانه از هم جدا کرد

حسین حسن کاویار پدری کرمانشاهی که فرزندش محسن حسن کاویار چند دهه در اسارت گشتاپوی مجاهدین خلق به سر برده بود، سالیان در سرما و گرمای طاقت فرسا با وضعیت بیماری اش برای رهایی پسرش تلاش کرد و به هر دری زد تا وی را آزاد کند و حتی در یک مورد هم موفق شد […]

حسین حسن کاویار پدری کرمانشاهی که فرزندش محسن حسن کاویار چند دهه در اسارت گشتاپوی مجاهدین خلق به سر برده بود، سالیان در سرما و گرمای طاقت فرسا با وضعیت بیماری اش برای رهایی پسرش تلاش کرد و به هر دری زد تا وی را آزاد کند و حتی در یک مورد هم موفق شد محسن را به داخل اتوبوس خارج از کمپ و اسارتگاه اشرف بیاورد که مامورین رجوی به محض باخبر شدن آنها را از هم جدا و محسن را به داخل زندان بردند و با پدرش هم کتک کاری کردند.

این پدر تا واپسین روز حیات خود برای رهایی فرزندش که در اسارت تشکیلات رجوی بود، تلاش کرد.

این پدر دردمند سرانجام در حالی که همچنان غم دوری از فرزند را در دل داشت، چشم از این دنیا فرو بست.

و اما محسن پسر در اسارت هم در خرداد 1403 به دلیل بیماری در همان کمپ خراب شده در کشور آلبانی ( اشرف 3) فوت شد و رجوی به شعار خود ” ماندن و مردن ” رسید.

طبق اطلاعات موثق سایر جداشدگان اخیر رجوی با اشراف به بیماری محسن حسن کاویار و اینکه احتیاج به رسیدگی کادر پزشکی خارج از کنترل رجوی داشت از خارج نمودن وی از کمپ برای معالجه و درمان ممانعت نمود و باعث مرگ وی شد و اینگونه پرونده پدر در انتظار و پسر در اسارت توسط خوی انتقام گیری رجوی بسته شد.

در سالگرد فوت این پدر برای روحش آرزوی آرامش و یادش را گرامی و همچنین پسرش که رجوی باعث مرگ هر دوی آنها شد.