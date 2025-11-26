نامه حسین رضایی به برادرش حسن رضایی در کمپ آلبانی

برادرم حسن سلام

امیدوارم که حال شما خوب باشد و تندرست و سلامت باشید. خبری از شما نیست! یادم می آید قبلا تماسی با خانواده خود می گرفتی اما مدت زمان زیادی می گذرد که تماسی با خانواده خود نگرفتی. این موضوع همه خانواده را نگران کرده است چرا که اطلاعی از وضعیت جسمیت نداریم انشاالله که سالم باشی. چرا این جور شد و چندین سال از خانواده ات دور شدی؟ گاهی به یاد قدیم که وقتی با هم بودیم در کنار هم خوش بودیم، می افتیم. چقدر خوش می گذشت. اما خوشی ما ادامه دار نبود. راهی برای خودت انتخاب کردی که باعث شد خانواده خودت را کنار بگذاری. من هم خانواده دارم و در کنار خانواده ام زنده هستم. شما در کمپ آلبانی چکار می کنید. ای کاش خانواده داشتی و می فهمیدی من به شما چه می گویم. امیدوارم هر چه زودتر به این نتیجه برسی و راه خودت را تغییر بدهی و معنی خانواده و آزاد بودن را بفهمی. من همین را از شما می خواهم هر چه باشد من برادر شما هستم دلم به حال برادرم می سوزد.

برادرت حسین