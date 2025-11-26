تسلیت به مناسبت درگذشت مادر علی اکبر مردانی

با نهایت تاسف و تالم مطلع شدیم مادر مهربان و چشم انتظار علی اکبر مردانی چشم از دنیا فروبست. این مادر رنج دیده، سالیان سال چشم براه علی اکبر مردانی بود و متاسفانه این آرزو را همانند مادران دیگری که بخاطر ظلم و ستم سران رجوی نتوانستند فرزندان خود را ببینند و آنها را در […]

علی اکبر مردانی بیش از چهار دهه است که در چنگال شیاطین منسوخ شده سازمان مجاهدین خلق گرفتار شده و نتوانست حتی در روزهایی که مادرش در بستر بیماری بود و با مرگ دست و پنجه نرم میکرد با وی ارتباطی برقرار نماید. او اکنون در سوگ مادرش خواهد بود و این حسرت را تا سال های سال با خود همراه خواهد داشت.

انجمن نجات گلستان این ضایعه تاسف بار را به علی اکبر مردانی و خانواده آن مرحومه تسلیت عرض نموده و از تمام ارگانهای بین المللی درخواست رسیدگی سریع به وضعیت اسف بار داخل پادگان نظامی اشرف واقع در آلبانی را دارد تا اسیران دربند تشکیلات جوی آزاد گردیده و با خانواده های خود دیدار و تماسی داشته باشند.