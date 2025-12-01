ملاقات اعضای انجمن نجات مازندران با برادر محمد مهدی ثابت رستمی

اعضای انجمن نجات استان مازندران روز یکشنبه چهارم آذرماه 1404، با حسین ثابت رستمی برادر محمد مهدی ثابت رستمی در محل کار او در شهر رستم کلا دیدار کردند. وی به گرمی پذیرا شد و بلافاصله گفت: “تازه از زیارت امام رضا (ع) از مشهد برگشتم. در آنجا از ضامن آهو درخواست کردم برادرمان که […]

اعضای انجمن نجات استان مازندران روز یکشنبه چهارم آذرماه 1404، با حسین ثابت رستمی برادر محمد مهدی ثابت رستمی در محل کار او در شهر رستم کلا دیدار کردند. وی به گرمی پذیرا شد و بلافاصله گفت: “تازه از زیارت امام رضا (ع) از مشهد برگشتم. در آنجا از ضامن آهو درخواست کردم برادرمان که رجوی از ما گرفته را به ما برگرداند”.

با آن که محمد مهدی ثابت رستمی از زمانی که رجوی ها در هماهنگی با صدام، او را که اسیر جنگی بود به قرارگاه اشرف بردند و او از آن زمان تاکنون که سال های طولانی از آن گذشته است، ارتباط و تماسی با خانواده اش ندارد، اما پدر ، مادر ، خواهران و برادرهایش کماکان چشم انتظار تماس و ارتباط با او هستند. آنها می دانند که رجوی ها با نگه داشتن محمدمهدی و دیگر اعضای گرفتار در یک محیط بسته، شستشوی مغزی مستمر و ممنوع کردن ارتباط با خانواده ها عامل اصلی درد و رنجی هستند که می کشند.

حسین ثابت رستمی همچون هر باری که با اعضای انجمن دیدار می کند از نگرانی مستمرش برای محمد مهدی گفت و بار دیگر یادآور شد که پدر و مادرشان بسیار پیر شده اند اما کماکان فکر و ذکرشان محمد مهدی است. وی در ادامه گفت: “چرا برادرم یک تماس نمی گیرد تا پدر و مادر پیرمان و ما را خوشحال کند؟ پدر و مادر پیرمان هرگاه صدای زنگ تلفن را می شنوند با خودشان می گویند که “این حتماً محمد مهدی است.” رجوی ها با ظلم های شان و ریش ریش کردن دل پدر و مادرها چگونه می خواهند آن دنیا پاسخگو باشند؟”

اعضای انجمن نجات ضمن همدردی با آقای ثابت رستمی و خانواده اش، به افشاگری حول ممنوع بودن تماس و ملاقات برای اعضای تشکیلات مجاهدین خلاق بر اساس دستورات رجوی ها پرداختند. آنها با بیان آخرین اخبار انتشار یافته درباره فوت بی وقفه اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق ، توضیح دادند که مرگ اعضا بدلیل عدم رسیدگی به بیماری های شان نه اتفاقی است و نادر بلکه یک علت سیستماتیک دارد و آن هم به رسمیت نشناختن بیماری اعضا توسط رجوی هاست. زیرا از نظر رجوی ها اعضا ابزاری برای رسیدن به اهداف شان هستند. اعضای انجمن نجات همچنین افشا کردند که مرگ مستمر اعضا به دلیل عدم رسیدگی در حالی اتفاق می افتد که بنابر گزارش رسانه های فرانسوی، مریم رجوی برای درمان خودش، با هزینه های بسیار زیاد به مجلل ترین مکان های آب درمانی در فرانسه می رود.

اعضای انجمن نجات تاکید کردند آنچه امیدوار کننده است، اقدامات نویدبخش و راه باز کن انجمن نجات آلبانی است و اخبار فعالیت های گسترده انجمن نجات آلبانی را به اطلاع او رساندند.

حسین ثابت رستمی ضمن ابراز خرسندی و تشکر از فعالیت های انجمن نجات در ایران و آلبانی ، آرزو کرد هر چه زودتر محمد مهدی با پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده تماس گرفته و شاهد رهایی او از چنگ رجوی ها باشند.