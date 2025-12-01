یادداشت کوتاه آمنه یوسفی به محمد تقی یوسفی عضو اسیر رجوی

سلام برادر عزیزتر از جانم. خوبی سلامتی؟ فدای تو بشم من خواهرت آمنه هستم. عزیز دل خواهر من از سال 96 که از تهران منتقل شدم رشت مرتب برات نامه مینویسم، فیلم میزارم و فعالیت داشته و دارم ولی نمیدونم چرا تو حتی یک بار هم جواب منو ندادی! قربونت برم خواهش میکنم اگه میتونی […]
سلام برادر عزیزتر از جانم. خوبی سلامتی؟
فدای تو بشم من خواهرت آمنه هستم. عزیز دل خواهر من از سال 96 که از تهران منتقل شدم رشت مرتب برات نامه مینویسم، فیلم میزارم و فعالیت داشته و دارم ولی نمیدونم چرا تو حتی یک بار هم جواب منو ندادی!
قربونت برم خواهش میکنم اگه میتونی با من ارتباط بگیر. من که خیلی خوشحال میشم.
داداش جان واقعا از این همه صبر و تحمل جانم به لب رسیده. قربونت برم پاره تنم من فقط همیشه و همه حال برات آرزوی سلامتی میکنم. یک تنه برای اینکه خبری ازت بگیرم از هیچ کاری دریغ نکردم. تا اون جایی که من از خصوصیاتت یادم هست خیلی با معرفت بودی
الان هم خیلی زود منتظر خبری ازت هستم. نه تنها منو شاد میکنی بلکه دل تمام خانواده رو شاد میکنی. حالا هر که هرچی بگه درمورد ما مهم نیست خودتو عشق است عزیزم.
قربونت برم من صد باره هزار باره شماره میزارم حتما زود زود منتظر خبری از طرف تو هستیم. می بوسمت داداش گلم.
خواهرت آمنه
09384905140
به امید فردایی روشن انشالله