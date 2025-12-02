علی جان خانواده همیشه عاشق تو هستند

برادر جان سلام. امیدوارم در صحت و سلامت باشید. پدر و برادران و خواهرانت همه خوبند برایت سلام می رساند. علی جان به والله دلتنگی برایت تمام وجودمان را پر کرده است. یاد خاطرات گذشته و روزهایی که با هم بودیم و شادیهای سادهای که در کنار هم داشتیم گاهی تنها تسکین قلب ما است. […]
علی جانم خانه بدون حضور تو برایمان ناقص است و هر صبح که از خواب بیدار میشویم اولین فکرمان توهستی که کجایی و چطور روز را آغاز میکنی.
عزیزم داداش گلم بدان و هرگز فراموش نکن که در این سوی دنیا کسانی هستند که خانواده توهستند. پدر، خواهر و برادر که همیشه به تو فکر میکنند و برایت آرزوی بهترینها را دارند. خانواده همیشه عاشق تو هستند و منتظر تو می مانند.
علی جان مادرتا زنده بود همیشه در دعاهایش نام تو را میآورد وحالا پدر با آن همه ناتوانی نگران توست.
علی جان هیچ چیز نمیتواند جای تو را در قلب ما پر کند امیدوارم روزی برسد که دوباره کنار هم باشیم و از این روزهای سخت فقط به عنوان خاطرهای یاد کنیم واینها همه بستگی به اراده و عزم تو دارد. بستگی به تصمیم تو دارد.علی جان قوی باش و بدان که ما همراه توهستیم و با تمام عشق در کنار برادر عزیزمانیم.
برادر جان میخواهم از ته دل به تو بگویم تو رو بخدا به وعدههای پوچ و توخالی فرقه رجوی گوش نده. سالهاست که وعده سرنگونی میدهند اما چی شد؟
آنها سالهاست از احساسات پاک و اعتقادات تو و دیگران سوء استفاده کردهاند. فراموش نکن که این فرقه با وعدههای فریبنده بهترین سالهای زندگی تو را گرفته اند و تنها چیزی که نصیب توشده رنج کشیدن و انزوا در این سالها بوده است.
عزیزم داداش قشنگم به من گوش کن.
تو انسان آزاده و با شرفی هستی. زندگی واقعی در جایی خارج از آن دیوارهای بسته منتظر توست. خانواده ات پشتیبان تو هستند و تو را فراموش نکردهاند. ما همیشه در انتظار بازگشت تو به آغوش گرم خانواده هستیم.
از تو خواهش میکنم بیدار شو و اسیر این بازی تکراری و دروغین فرقه نشو
علی من، عزیز دل خواهر عمر تو بسیار گرانقدرتر از آن است که در بند چنین گروه ملعونی تلف شود.
التماست میکنم به حرفهای من گوش بدهید به خدا ضرر نخواهی کرد. خیلی دوستت داریم. به یادت هستیم مهربانم. منتظر تماس یا جواب نامه ای از تو هستم. ناامید نمیشم چونکه میدانم برادرم مرا ناامید نخواهد کرد.
میبوسمت – خواهر کوچکت زهرا
شماره تماس من: 09021982282