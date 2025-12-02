پیام علی اصلانی به برادر اسیرش سیفعلی اصلانی

علی آقا اصلانی از خانواده های فعال مرتبط با انجمن نجات در تماس تلفنی با مسئول انجمن نجات گیلان با خبرگیری از آخرین وضعیت اوضاع تشکیلات رجوی در آلبانی پیامی به قرار زیر برای برادر اسیرش سیفعلی اصلانی نوشت و خواستار اطلاع رسانی آن در سایت نجات شد: سلام سیفعلی جان خوبی الحمدالله تقریبا دو […]

علی آقا اصلانی از خانواده های فعال مرتبط با انجمن نجات در تماس تلفنی با مسئول انجمن نجات گیلان با خبرگیری از آخرین وضعیت اوضاع تشکیلات رجوی در آلبانی پیامی به قرار زیر برای برادر اسیرش سیفعلی اصلانی نوشت و خواستار اطلاع رسانی آن در سایت نجات شد:

سلام سیفعلی جان خوبی الحمدالله

تقریبا دو سال پیش همین ایام بود که آقای پوراحمد به ویلایم واقع در شهرستان توریستی ماسال آمدند که خبرش و پیام تصویری بنده در سایت نجات اطلاع رسانی شد که اطمینان دارم به سمع و نظر شما رسیده است.

سیفعلی جان

حالا سوالم اینست که بنده به عنوان برادر بزرگت که خیلی برایت زحمت کشیدم آنقدر ارزش نداشتم که جواب محبتهایم را با یک تماس تلفنی بدهید!؟

من که می‌دانم لابد خواهی گفت به من اجازه تماس به خانواده را نمیدهند وگرنه مخلص برادر بزرگم و خانواده ام هستم.

سیفعلی جان اگر چنین است برای چه تن به یک فرقه واپس گرا و ضد وطن دادی و عمرت را تباه کردی!

برادرم زودی تصمیم بگیر و از صف شیاطین رجوی جدا شو و به انجمن نجات آلبانی بپیوند که راه نجاتت در گرو همین تصمیم گیری است.

من در تماس تلفنی که با آقای پوراحمد داشتم قول مساعد دادم که در صورت رهایی تو از رجویها، تمام عیار ازت حمایت بکنم.

پس یا علی بگو برادرم که مشتاقانه منتظر تماست هستم.

برادر بزرگت – علی اصلانی

09115546010