رجوی می خواهد دانشجویان را در توهمات خود شریک کند!

باند تبهکار رجوی زودتر از همه به سراغ سالگرد 16 آذر 1332 که روز دانشجو میباشد رفته و طی نوشته ای ، خزعبلاتی را تحویل خوانندگان خود داده است. اما علت وجودی روز دانشجو در ایران چیست؟ بعد از کودتای ننگین 28 مرداد 1332که توسط دولت آمریکا و دولت فخیمه ی انگلیس برعلیه دولت ملی […]

باند تبهکار رجوی زودتر از همه به سراغ سالگرد 16 آذر 1332 که روز دانشجو میباشد رفته و طی نوشته ای ، خزعبلاتی را تحویل خوانندگان خود داده است.

اما علت وجودی روز دانشجو در ایران چیست؟

بعد از کودتای ننگین 28 مرداد 1332که توسط دولت آمریکا و دولت فخیمه ی انگلیس برعلیه دولت ملی دکتر مصدق شد واین کودتا حکم تجاوز عنفی آشکار برعلیه ملت ایران بود، آقای نیکسون بعنوان معاون وقت رئیس جمهور امریکا وارد تهران شد تا رقص مرگ مردم ما و پیروزی سلطه گری در ایران و ایجاد نظام قبرستانی دراین کشور مورد تجاوز به عنف قرار گرفته را مشاهده کند که این حضورگستاخانه و ننگین با واکنش سخت دانشجویان دانشگاه تهران مواجه شد ونیروهای سرکوبگر نظام شاهنشاهی باآتش گشودن بر روی این تظاهرات مدنی ، سه تن از دانشجویان کشور را به شهادت رساند که هیچکدام شان مرامی شبیه آنچه مجاهدین استحاله یافته دارند، نداشتند!

این شهدای دانشجو از استقلال کشور دفاع نموده و برگ زرینی درتاریخ مبارزات حق طلبانه وضد استعماری ممتد ملت ایران بجای نهادند.

مجاهدین استحاله یافته که طرفدار جدی نقض استقلال کشور توسط قوای قهریه ی بیگانه هستند، حق ندارند که از خون این شهدای استقلال خواه سوء استفاده کرده وبه فریب مردم مشغول باشند!

من بعنوان عضوی ازخانواده ی قربانیان واسرای رجوی که از ابتدای سنین جوانی تجربیات زیادی با جنبش استقلال طلبانه وعدالت جویانه ی دانشجویان داشته ام، درکنار بزرگداشت یاد وخاطره ی این سه شهید راه استقلال، آزادی وذعدالت اجتماعی، لعن و نفرین خود را نثار عوامفریبی های باند تروریست پرور وجاسوس رجوی نموده و بدین وسیله روز 16آذر را بعنوان روز دانشجو گرامی داشته و از دانشجویان کشور میخواهم که در مرحله ی پیچیده و حساس کنونی ایران وجهان، با قلبی گرم ومغزی سرد، بهمراه گرامی داشتن روز دانشجو، مراقب دسیسه ها و توطئه های رنگارنگ دشمن سلطه گر آمریکائی وعوامل ریز و درشت داخلی شان بوده و بسان آن دانشجویان شهید، منشآ خیر و برکت برای استقلال کشور باشند.

استقلالی که بدون داشتن آن خبری از آزادی وعدالت اجتماعی که واژه های محبوب اکثریت اعظم دانشجویان ایرانی است، نخواهد ماند!

تشکیلات رجوی یا سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق در این نوشته ی خود با تمام قوا کوشیده است که اثبات کند که گویا حل مسائل مبرم جامعه ی ایران در درجه ی اول بر دوش دانشجویان است و از این رو از آنها خواسته است که قوای خود را برای تغییر جامعه ی ایران بسیج کنند.

باند رجوی بغایت ابله است که از دانشجویان میخواهد بر علیه منافع عینی خود بپا خاسته و به برآورده شدن توهمات عجیب مسعود ومریم رجوی کمک کنند.

رضا اکبری نسب