علی اشرف جان نگران حالت هستیم

در بدو تشکیل انجمن نجات پدر مرحوم ایشان حاج غدیر ملکی پیگیر وضعیت علی اشرف بود و بعد از فوت پدر ،خواهران علی اشرف شهلا و مهری بارها نامه نوشتند و درخواست دادند تا بلکه علی اشرف با آنها ارتباطی برقرار کند اما متاسفانه سران مجاهدین مانع شده و حتی از سوی علی اشرف متنی توهین آمیز به خانواده نوشتند و علی اشرف را هم مجبور به موضعگیری کردند البته عکس علی اشرف را به متن دلخواه فرقه ای خود الصاق کرده بودند.

آقای بهروز ملکی برادر علی اشرف از طریق انجمن نجات همچنان پیگیر احوال وی شده و مراتب نگرانی خود را که مربوط به سن و سال و وضعیت مزاجی علی اشرف می باشد با انجمن در میان گذاشته و تقاضا کرد تا در راه ارتباط با برادرش او را کمک کنند.

برادر علی اشرف ملکی خواست تا پیام او را در سایت منتشر کنند و او بداند که خانواده اش هیچ گاه دست از او نمی کشند.

انجمن نجات کرمانشاه و تمامی جداشدگانی که از دوستان قدیمی علی اشرف بوده برای علی اشرف آرزوی سلامتی و از وی خواستند به نگرانی و دلواپسی خواهران و برادرش توجه کرده و هر کاری از دستش برمی آید انجام دهد