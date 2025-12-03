مهدی ابریشمچی: نهاد خانواده باید از بن برچیده شود

برخی از مخالفان حکومت ایران، هنگامی که از آینده مدنظرشان برای ایران پس از جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، گاه نگران به قدرت رسیدن مجاهدین خلق هستند چرا که به عقیده آنها این تشکیلات پیش از این ثابت کرده است که ناقض حقوق بشر و خودکامه است. بدین ترتیب، بسیاری از اعضای پیشین این تشکیلات که […]

برخی از مخالفان حکومت ایران، هنگامی که از آینده مدنظرشان برای ایران پس از جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، گاه نگران به قدرت رسیدن مجاهدین خلق هستند چرا که به عقیده آنها این تشکیلات پیش از این ثابت کرده است که ناقض حقوق بشر و خودکامه است.

بدین ترتیب، بسیاری از اعضای پیشین این تشکیلات که با حفظ فاصله از حکومت ایران تلاش دارند، درباره ماهیت خشونت طلب مجاهدین خلق روشنگری کنند، هدفشان افزایش شناخت ایرانیان خارج و داخل کشور درباره این تشکیلات است.

حنیف حیدرنژاد عضو پیشین مجاهدین خلق که اکنون روزنامه نگار است از جمله همین افراد است که تلاش دارد درباره مجاهدین خلق آگاهی رسانی کند، او در مقاله اخیرش در تحسین افشاگری‌های تازه آذر وطن پرست می‌نویسد: “اگر بپذیریم ایرانِ فردای بعد از جمهوری اسلامی باید یک ایران آزاد و دموکراتیک باشد، بنابراین باید از هم‌اکنون در مورد نیروهای خودکامه و غیردموکراتیک که ادعای آلترناتیو بودن دارند، اندیشید و تلاش کرد تا به دور از جنجال آفرینی، در مورد آنها روشنگری کرد. روشنگری مستدل و منطقی و به دور از انتقام گیری، هوشیاری مردم در مبارزه با جمهوری اسلامی را بالا می برد. روشنگری با جنگ یا ضدیت تفاوت دارد و باید در زندگی روزمره برای آن در یک حدِ معقول، جا باز کرد. چنین هوشیاری می تواند شناخت از روند تحولات سیاسی- اجتماعی و ماهیت نیروهای سیاسی را غنی‌تر کرده و قوام گرفتن دمکراسیِ ایرانِ آزادِ فردا را بیشتر تضمین کند.”

محمدرضا ترابی (ری ترابی) کودک سرباز پیشین مجاهدین خلق نیز تلاش می‌کند که با بیان خاطرات خود، شواهدی دقیق از آینده‌ای که سران مجاهدین خلق برای ایران در نظر دارند به دست مخاطبانش بدهد. او چنین که می‌گوید قصدش از بیان این موارد “توصیف عمق لجنزار ایدیولوژی مجاهدین” است، اما همچنین می افزاید: “ولی شک ندارم اگر قدرتش را داشتند حتما تشکیلات و ایدئولوژی خودشان را به همه تحمیل می‌کردند.”

این کودک سرباز پیشین مجاهدین که پدرش زیر شکنجه بازجویان مجاهد کشته شده است و مادرش هنوز در نظام شستشوی مغزی مجاهدین نسبت مادر-فرزندی با او را انکار می‌کند، در یکی از خاطراتش که به تازگی در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است از مهدی ابریشمچی سخن می‌گوید:

مهدی ابریشمچی تو‌ نشست‌های آموزشی “تاریخچه انقلاب (ایدئولوژیک)” که در سال ۱۳۸۰ در عراق در قرارگاه بدیع‌زادگان برای ما اعضای جوان برگزار می‌کرد یک بار گفت: بر اساس ایدئولوژی مجاهدین، فردای آزادی ایران باید با بلدوزر تمام خانه ها رو خراب کنیم چون “نهاد خانواده کانون استثمار زن است و این باید از بن برچیده بشود”.

ترابی یادآوری می‌کند که این گونه سخنان در جلسات درونی تشکیلات برای پیشبرد حکمرانی مستبدانه، اقناع و تهدید اعضا و اعمال مقررات تشکیلاتی مطرح می‌شود و “سران تشکیلات البته جرات نمی‌کنند این حرف‌ها را جلوی دوربین بزنند.”

محمدرضا ترابی در تایید اظهارات بالا، در ادامه خاطره دیگری را در حساب ایکس خود درج می‌کند که اوج غیردمکراتیک بودن و حتی مرتجع بودن سران مجاهدین خلق را اثبات می‌کند:

یک بار در کمپ اشرف برای فرمانده‌ام گزارش نوشتم و به نوعی به سانسور شدید فیلم های سینمایی اعتراض کردم. آخر سانسور مجاهدین خیلی از مال ج ا شدید تر بود چون آن‌ها حتی احساسات و عواطف را هم سانسور میکردند. فرمانده بخش ما قدرت حیدری بود. من را صدا کرد اتاقش و بعد از کلی توضیحات در مورد ضوابط و چارچوب‌های تشکیلات، گفت: “فردا برسیم ایران هم همین است. فکر کردی اجازه می‌دهیم کسی پوستر سکسی جایی نصب کند؟ هرگز! ما جامعه را از این چیزها دور نگه می‌داریم.”

پیش‌تر در نوشته‌های دیگر منتقدین در توصیف مجاهدین خلق عباراتی چون “داعش ایرانی”، “خمرهای سرخ ایرانی” و در توصیف مسعود رجوی “پول پوت ایران” را دیده‌ایم. محمدرضا ترابی نیز درباره احتمال بسیار ضعیف به قدرت رسیدن مجاهدین خلق در ایران می‌نویسد: “خلاصه اینکه آره، اگر دستشان برسد و قدرتش رو داشته باشند، مجاهدین کل ایران را میکنند پادگان اشرف.”

مزدا پارسی