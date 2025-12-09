دیدار حمید کریمی با اعضای انجمن نجات کرمانشاه

روز چهارشنبه دوازدهم آذماه 1404، حمید کریمی از اعضای رهایی یافته از سازمان مجاهدین خلق با حضور در دفتر انجمن نجات کرمانشاه با اعضای این انجمن به گفتگو و تبادل نظر و خاطرات پرداخت. حمید کریمی به اتفاق پسرعمویش رضا کریمی در دهه هفتاد، نوجوانانی کم سن و سال و بی تجربه و ساکن شهرستان […]

روز چهارشنبه دوازدهم آذماه 1404، حمید کریمی از اعضای رهایی یافته از سازمان مجاهدین خلق با حضور در دفتر انجمن نجات کرمانشاه با اعضای این انجمن به گفتگو و تبادل نظر و خاطرات پرداخت.

حمید کریمی به اتفاق پسرعمویش رضا کریمی در دهه هفتاد، نوجوانانی کم سن و سال و بی تجربه و ساکن شهرستان سرپل ذهاب بودند که توسط قاچاقچی مجاهدین که آن سال ها در شهرهای مرزی استخدام رجوی شده بودند و در کمین نوجوانان بودند ربوده شدند و با فریب کار در شرکت و مجموعه های پر درآمد به دام مجاهدین در عراق افتادند و به این ترتیب سال های زیادی از عمر و جوانی شان را در تشکیلات رجوی گرفتار بودند.

حمید عنوان می کند که با پسرعمویش رضا بعد از خلع سلاح مجاهدین توسط آمریکایی ها خودرویی را از کمپ اشرف برداشته و با آن به کمپ تیف که در کنترل آمریکایی ها بود رفتند و اینگونه از چنگ سران مجاهدین فرار کردند.

کریمی از تجارب سخت و سیاه سال های در تشکیلات رجوی و وعده و وعیدهای آنها و فشارها و سرکوب های موجود در آن سالیان به عنوان تلخ ترین مراحل زندگی خود یاد کرد و در پایان برای آزادی آن دسته از افرادی که بی جهت در دام رجوی گیر افتاده و هنوز مانده اند آرزوی پایان اسارت و آزادی شان را داشت.