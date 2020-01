دندان گرگ و آتش سردار

آتش در لانه گرگ ها

ماهها برنامه ریزی شده بود تا دیماه سال جاری (1398) فتنه بزرگی از ایران تا لبنان را در بر بگیرد. این فتنه از محرم امسال (سوار بر اعتراضات مردمی) در عراق و آنگاه در لبنان کلید خورده بود اما با فراز و نشیب هایی بسیار خونین و خشونت بار به سمت آرامشی نسبی حرکت کرد. برنامه نویسان این فتنه، هدف دیگری در سر می پروانیدند. قرار بود فتنه ها از تهران کلید بخورد و به عراق و لبنان کشیده شود تا در عمل ایران قادر به کنترل آشوبها در کشورهای دوست نباشد و آنان براحتی دولت ها را ساقط و اوضاع را به دوران گذشته بازگردانند، اما با دستگیری مدیر آمدنیوز، بخش مهمی از این توطئه خنثی گردید. نتیجه این کار بزرگ، حرکت معکوس دشمنان بود و فتنه را از بیرون ایران کلید زدند.

گران شدن بنزین، و آغاز اعتراضات مردم، زمینه را برای ورود ناگهانی تیم های آموزش دیده که برای آشوب برنامه ریزی شده بودند آماده ساخت که شاهد بودیم با هوشیاری مردم و اقدام مناسب نیروهای انتظامی و امنیتی در کمتر از 72 ساعت فتنه خاموش گردید. اگرچه متأسفانه هزینه زیادی وارد آورد، اما آنچه بدنبال داشت، آگاهی هرچه بیشتر مردم و به میدان آمدن آنان به شکلی گسترده علیه توطئه هایی بود که آمریکا و متحدانش برای آن بسیار هزینه کرده بودند. در این میان نقش مجاهدین خلق و برخی از سلطنت طلبان و تجزیه طلبان برجسته و آشکار بود.

با فروکش کردن توطئه در ایران، اوضاع لبنان و عراق نیز به سرعت سمت و سوی بهبودی گرفت و دولت و مجلس این کشورها موفق شدند با همراهی جریانات مختلف مردمی، اوضاع را تحت کنترل بگیرند. اما بنگاه آتش فتنه دیگری خاورمیانه را در خود فرو برد. خبری که شوک بزرگی به مردم و جبهه مقاومت وارد نمود. آمریکا با یک سناریوی بشدت غیراخلاقی و غیرقانونی به پایگاه مرزی نیروهای مقاومت مردمی عراق حمله کرد و دهها جوان عراقی که به مبارزه علیه بازماندگان داعش مشغول بودند را شهید و مجروح نمود. با این حرکت نابخردانه، جنایتکارانه و مستأصلانه (که بخوبی بغض آمریکا در شکست بزرگ فتنه اش را به نمایش درآورد)، خشم مردم عراق برافروخته شد و در حرکتی نمادین لانه جاسوسی آمریکا را محاصره و دیوار بیرونی آنرا آتش زدند. حماقت آمریکا، پایانی بر فتنه های سیاسی-اجتماعی دوماهه در عراق بود و تمامی رشته های آمریکا، اسرائیل و سعودی را بکلی پنبه کرد. از این روز، تمامی رسانه های جهان اعتراف کردند که فضای حاکم بر عراق بکلی دگرگون شده و نوک تیز اعتراض آنان علیه حضور آمریکا در کشورشان سمت و سو گرفته است. تسخیر سفارت آمریکا توسط مردم و نیروهای مقاومت، ضربه بزرگی به چهره آمریکا که تلاش می کرد خود را بیرون گود نشان دهد وارد آورد و بدنبال آن موج اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف آغاز گردید و خشم فروخفته چندین ساله مردم عراق را بیرون ریخت.

پرواز عشق

ضربه سنگین این حرکت نمادین به حدی بود که ترامپ و نتانیاهو مستقیم وارد عمل شدند و در عملی بسیار جنایتکارانه و دیوانه وار که تمامی قوانین بین المللی را نقض می کرد، ارزشمندترین سرداران ایران و عراق را به شیوه ای غیرمتعارف که نشانگر هراس و وحشت آنان بود، شبانه و مخفیانه از آسمان هدف قرار دادند و به شهادت رسانیدند. عملی بسیار شوکه کننده که در عرض چند ساعت جهان را تکان داد. سردار بزرگ دلها، قاسم سلیمانی و همرزم قدیمی اش سردار ابومهدی مهندس به همراه گروهی از یارانشان پرواز عشق به سوی معبودشان را آغاز کردند. پروازی بزرگ که سراسر جهان را در نوردید و در کوتاه مدت مردم را از آمریکا و کانادا تا آفریقا و سراسر آسیا به جوش و خروش آورد. رسانه ها و شخصیت های مختلف جهان به اشکال گوناگون گفتند که در این حرکت احمقانه، آمریکا انتقام شکست داعش را از سردار سلیمانی گرفته است.

The successful fight against Daesh (IS) in Syria and Iraq caused the US to take revenge on General Soleimani (Iranian General) by his assassination. Avery dangerous and foolish move by the US which will bear all responsibility for the consequences of this breach of international law.

(ترجمه: نبرد موفقیت آمیز علیه داعش در سوریه و عراق باعث شد که آمریکا با ترور وی، انتقام اش را از ژنرال سلیمانی «ژنرال ایرانی» بگیرد. اقدامی خطرناک و احمقانه توسط ایالات متحده که مسئولیت عواقب ناشی از این نقض قوانین بین المللی را بر عهده خواهد گرفت.)