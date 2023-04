لابی های مواجب بگیر مجاهدین خلق را بیشتر بشناسیم

لیام فاکس Liam Fox وزیر بازرگانی سابق انگلستان و نماینده مجلس عوام از حزب محافظه کار است. او از جمله لابیگرهای مواجب بگیر فرقه رجوی در انگلستان می باشد که در موارد متعدد از این فرقه تروریستی در برابر مردم ایران دفاع کرده و خواستار برکناری جمهوری اسلامی و جایگزین شدن آن با مریم رجوی گردیده است! بد نیست نگاهی به سوابق او بیندازیم.

به گفته همقطارانش او به ندرت در جلسات پارلمان انگلستان شرکت می کند و اگر هم شرکت کند کمتر کسی حاضر می شود در کنار او بنشیند. حدود یک ماه پیش روزنامه گاردین مطلبی در افشای او نوشت.

لیام فاکس، نخست وزیر (انگلستان) را به نیابت از یک گروه تجاری که ساعتی 1000 پوند به او پرداخت می نمود، لابی کرد.

وزیر بازرگانی سابق در حال حاضر رئیس کمیسیون جهانی بریتانیا است که برای ریشی سوناک نامه نوشت و برای کاهش مالیات بر صادرات فشار آورد.

در پایان این مقاله آمده است:

“Fox is separately paid £10,000 every six months as a retainer by WorldPR, a company based in Panama, despite working no hours for them to date. WorldPR’s clients have previously included the late Chilean dictator Augustus Augusto Pinochet, a team of lawyers working for the Libyan government to secure the release of the Lockerbie bomber Abdelbaset al-Megrahi, and the Kazakh and Azerbaijani governments”.

“لیام فاکس به‌ طور جداگانه هر شش ماه یکبار 10000 پوند تحت عنوان ملازم از WorldPR، که یک شرکت مستقر در پاناما است دریافت می‌کند، علیرغم اینکه او تا به امروز حتی یک ساعت هم برای این شرکت کار نکرده است. مشتریان قبلی WorldPR شامل کسانی همچون دیکتاتور شیلی آگوستوس آگوستو پینوشه، تیمی از وکلا که برای دولت لیبی برای آزادی خلبان بمب افکن لاکربی عبدالباسط المغربی فعالیت می کردند، و دولت های قزاقستان و جمهوری آذربایجان هستند.”

بر اساس اطلاعات واصله، این همان شرکت خارجی {WorldPR: World Public Relations} است که رجوی برای پرداخت به لیام فاکس از آن استفاده می کند. پولی که برای لابیگرهای رجوی پرداخت می شد قبلا از خود آمریکا توسط ارگان های پوششی رجوی واریز می گردید اما اکنون این شرکت تمامی کارهای رجوی، مثلا هزینه های رفتن مهمانان به آلبانی، را انجام می دهد. همچنین این شرکت از شرکت های اسرائیلی و سعودی در بهشت های مالیاتی همچون آلبانی و جمهوری آذربایجان پول می گیرد.