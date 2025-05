تکاپوی جبهه مشترک اسرائیل و مجاهدین خلق در مقابل پیشرفت دیپلماسی

شاید هیچ گاه بینندگان تصاویر دیده بوسی مسعود رجوی و یاسر عرفات تصور نمی‌کردند که تنها چند دهه پس از شکل‌گیری عقد اخوت عمیق میان سران مجاهدین خلق با سران جنبش های فلسطینی، مجاهدین خلق تبدیل بشوند به دلال اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل برای دشمنی علیه ملت ایران.

بنا به اسناد و گزارش‌ها جنگجویان اولیه مجاهدین خلق نزد مبارزان فلسطینی آموزش‌های نظامی را دریافت کردند اما امروز در جریان کشتار مردم لبنان و فلسطین توسط اسرائیل در رسانه های مجاهدین خلق اثری از دادخواهی برای کودکان غزه و دیگر قربانیان اسرائیل نیست. در عوض، خدمات مجاهدین خلق به اسرائیل، دست کم از سال 1381 تا امروز ادامه داشته است.

در حالی که عمان خبر از دور چهارم مذاکرات میان ایران و آمریکا می‌دهد، چنان که قابل پیش‌بینی بود ویترین سیاسی فرقه مجاهدین خلق “شورای ملی مقاومت” ، مهره خود در فاکس نیوز یعنی علیرضا جعفرزاده را به مقابل دوربین فرستاد تا از کارشکنی تازه نتانیاهو رونمایی کند.

23 سال پیش نیز، در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ جعفرزاده در سمت به اصطلاح سخنگوی مجاهدین و مفسر فاکس نیوز، نتیجه جاسوسی‌های موساد را با ارائه تصاویری از سایت نیروگاه‌های اتمی نطنز و اراک به تماشا گذاشت و مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در نطنز و اراک تأسیسات غنی سازی اورانیوم ساخته است.

خبری که موج جدیدی از تبلیغات ضدایرانی در رسانه‌های غربی ایجاد کرد و سپس به طور مستقیم از طرف رسانه‌های اسرائیلی و خبرگزاری‌های نزدیک به نومحافظه‌کاران آمریکا هدایت ‌شد. اکنون ۲۳ سال پس از آن خبر که زمینه ساز بحران هسته‌ای ایران شد، محور اسرائیل-مجاهدین-فاکس نیوز دست به فضاسازی تازه‌ای زده است که یادآور “افشاگری” های سال ۸۱ درباره تاسیسات نطنز است.

داستان ساختگی اسرائیل و مجاهدین در آن سالها دروغ بزرگی بود که علیرغم روشنگری های بعدی، ابعاد گسترده ای یافت که ملت ایران تا کنون تاوان آن را پرداخت کرده است. تحریم‌ها، تورم و سایه جنگ همیشگی که هیچ هموطن دلسوز و وطن پرستی برای ملت خود آرزو نمی‌کند.

در همان سالهای اوج بحران، گرث پورتر روزنامه‌نگار-محقق آمریکایی در تحقیقات گسترده‌ای اعلام کرد که “آمریکا و غرب دهه‌هاست به یک داستان غلط استناد می‌کنند؛ این که ایران مخفیانه به دنبال سلاح هسته‌ای است.” بحران ساختگی: داستان ناگفته هراس از ایران هسته‌ای (به انگلیسی: Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare) عنوان کتابی است نوشته گرت پورتر. نویسنده در این کتاب ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران همواره صلح‌آمیز بوده و آنچه دربارهٔ تهدیدات هسته ای ایران گفته می‌شود توسط دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسراییل ساخته شده‌ است که توسط بازوی عملیاتی آنها یعنی مجاهدین خلق منتشر شد.

پورتر توضیح می‌دهد: ” آن چیزی که من در تحقیقی که انجام دادم به آن رسیدم این است که این مدارک و شواهد توسط اسراییل ساخته و بافته شده و قسمت اول شواهد و مدارک به مجاهدین خلق داده شده که بعدها به سازمان اطلاعات داده شود. بنابراین مجاهدین خلق نقش واسطه را در این امر داشتند تا این اسناد به جهان غرب و پروسه سیاسی آن وارد شود.”

به نظر می‌رسد که امروز پس از گذشت بیش از دو دهه، بنیامین نتانیاهو و مسعود رجوی پیشرفت دیپلماسی میان ایران و آمریکا را برای خود بسیار خطرناک دیده اند. این بار استان سمنان و شرکت شیمیایی دیبا انرژی سیبا نام هایی است که در تصاویر ماهواره ای دستمایه بحران ساختگی تازه‌ای شده اند و مجاهدین خلق مسئول اعلام هدف تخیلی این شرکت یعنی استخراج تریتیوم شده است. اطلاعات عجیبی که درست در بزنگاه تاریخی مذاکرات منتشر شده‌اند و نشان از تضعیف جبهه مشترک اسرئیل و مجاهدین دارد.

مزدا پارسی