اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان “ارتش خصوصی” در ماه رمضان ۱۳۷۰ مشغول مزدوری برای صدام بودند. این جنایت کار برای ادامه کشتار مردم بی پناه عراق دستور جابجا شدن ماه رمضان را صادر کرد.

ایرج صالحی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق در خاطره‌ای با اشاره به جابجا کردن ماه مبارک رمضان توسط مسعود رجوی روایت می‌کند: فروردین سال ۱۳۷۰ مصادف با ماه مبارک رمضان بود و همزمان شده بود با شورش کردها و شیعیان عراقی که قصد سرنگون کردن دولت صدام را داشتند.

رجوی که حیات ارباب آن زمان خود (صدام) را در خطر می‌دید و از آنجایی که حیات فرقه مجاهدین را به دولت صدام گره زده بود، برای جلوگیری از سرنگونی صدام دستور حمله به کردها را داد و نیروهای فرقه مجاهدین تحت عنوان عملیات “مروارید” به کُردکشی مبادرت کردند.

رجوی در پیامی به نیروهای مجاهدین گفت، به این دلیل که الان درگیری و جنگ در پیش داریم و باید با تمام قوا بجنگیم، نیاز نیست روزه بگیرید، قضای آن را بعداً به جا خواهیم آورد. با این دستور نیروهای مجاهدین در آن ماه رمضان روزه نگرفتند.

سپس در پاییز همان سال و پس از آن که درگیری‌ها در عراق کاملاً فروکش کرد و حکومت صدام بطور نسبی بار دیگر بر عراق مسلط شد و نیروهای سازمان نیز در مقرهای خود مستقر شدند، رجوی در پیامی اعلام کرد که روزه قضا را به جا بیاوریم و ما هم یک ماه روزه گرفتیم.