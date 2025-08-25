حضور در تشکیلات رجوی یعنی اتلاف عمر

علی اصغر باباپور، یکی از افرادی است که تجربه زندگی در مناسبات فرقه ای رجوی باعث شده قدر آزادی و زندگی در کانون گرم خانواده را بیشتر بداند.

باباپور سالها در اسارت فرقه رجوی به سر برد تا اینکه توانست خود را از قید و بند های فرقه رها کند و به دنیای آزاد قدم بگذارد و یک بار دیگر رهایی را در آغوش بگیرد.

ایشان در گفتگو با اعضای انجمن نجات مازندران، با اشاره به خاطرات تلخ حضورش در مناسبات سازمان رجوی گفت: من بعد از جدا شدن اکنون همه جوره راضی هستم و خوشحال هستم که از سازمان جدا شدم وقتی به گذشته نگاه می کنم در حصار مناسباتی قرار داشتم که از آزادی و اظهار عقیده در آن خبری نبود ولی اکنون با تشکیل خانواده توانستم معنی زندگی کردن را درک کنم و بسیار خوشبخت هستم که مانند بقیه دوستانم توانستم به آن نقطه برسم که حضور در مناسبات جهنمی رجوی یعنی تلف کردن زندگی خود و در اینجا لازم است به دوستانم که هنوز فریب شعارهای رجوی را می خورند بگویم که بهتر است قدری فکر کنید که این همه سال در مناسبات جهنمی که رجوی برای شما درست کرده به چه چیزی رسیدید؟

من وقتی به شما فکر می کنم بسیار متاسف می شوم که هنوز در منجلابی که رجوی برای شما درست کرده دست و پا می زنید. من بعد از بازگشت به ایران وقتی با بعضی از خانواده هایتان برخورد داشتم نگران وضعیت شما بودند که چرا فرزندان شان مانند من تصمیم به جدا شدن نمی گیرد و برای نجات خودشان قدم برنمیدارند.

اکنون برای همه روشن شده است که دوران فریبکاری رجوی به پایان رسیده است. وی مدتی سر در آخور صدام جنایت کار و اکنون در کنار صهیونیست های ضد بشر بر علیه ملتش در حال خیانت است. آیا این کار مایه شرمساری شما نیست؟ آیا شما هم مانند رجوی به این خیانت افتخار می کنید؟ می دانم شما این گونه نیستید، ولی باید تصمیم خودتان را بگیرید و خطتان را از باطل رجوی دور کنید. می دانم که شعار مریم رجوی در مورد راه حل سوم را هم قبول ندارید پس تصمیم تان را بگیرید.

ایشان در پایان تأکید کرد که برای روشنگری علیه رجوی جنایت کار و رهایی دوستانش از بند تشکیلات مافیایی هر گونه اقدامی لازم باشد انجام خواهد داد تا شاهد رهایی دوستانش باشد.

مسئول انجمن نجات مازندران ضمن تشکر از حضور ایشان در دفتر انجمن و شجاع تشان در بیان حقایق پشت پرده مناسبات فرقه رجوی، گفت: همین قدر که رجوی اقدامات افشاگرانه دوستان جدا شده را می بیند و مانند مار زخمی به خودش می پیچد یعنی خط مان درست بوده است و ما می توانیم در رهایی دوستانمان نقش بزرگی ایفا کنیم.

انشاالله روزی شاهد رهایی همه عزیزان گرفتار در فرقه مافیایی رجوی باشیم.