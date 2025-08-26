جزئیاتی از جلسه مجاهدین خلق و موساد ۳ ماه قبل از جنگ اخیر 

اسناد منتشر شده از دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق نشان می دهد این گروه تروریستی در جنگ اخیر هم با رژیم صهیونیستی وارد همکاری‌های پنهانی شده‌اند؛ همکاری‌هایی که شامل ارائه پیشنهاد برای حملات نظامی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور با هدف ایجاد وحشت در میان مردم ایران است.

مجاهدین خلق در طول چهار دهه گذشته بارها نشان داده‌اند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ خیانتی فروگذار نمی‌کنند؛ از همکاری مستقیم با صدام در دوران دفاع مقدس گرفته تا ارتباطات پنهان و آشکار با سرویس‌های اطلاعاتی غربی. در سال‌های اخیر نیز اسناد متعددی از همکاری این گروه تروریستی با موساد منتشر شده است که نشان می‌دهد مجاهدین خلق نه تنها به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی و جاسوسی علیه ایران عمل می‌کنند، بلکه در طراحی و پیشنهاد عملیات‌های خرابکارانه و حتی حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز نقش داشته‌اند. این همکاری‌ها که با نام‌های پوششی و جلسات محرمانه صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده ماهیت ضدایرانی مجاهدین خلق و پیوند عمیق آنان با رژیم صهیونیستی است؛ پیوندی که هدف اصلی‌اش چیزی جز ایجاد ناامنی، رعب و وحشت در میان مردم ایران و زمینه‌سازی برای دخالت خارجی در امور داخلی کشورمان نیست.

در سی و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق، اسناد جدیدی از ارتباط و جلسه این گروه با رژیم صهیونیستی پیش از تجاوز اخیر به خاک ایران افشا شد.

بر همین اساس، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ۳ ماه پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جلسه‌ای با حضور مقامات مجاهدین خلق و موساد در لندن برگزار شده است. در این جلسه که چند تن از اعضای کادر مرکزی مجاهدین خلق و مقامی از موساد شرکت داشتند، مجاهدین خلق پیشنهاد مریم رجوی مبنی بر سوریه سازی ایران را به موساد، ارائه داده بودند! در واقع پیشنهاد آنها حمله هوایی نه تنها به اماکن نظامی که حتی حمله به بیمارستان‌ها و تمامی زیر ساخت‌هایی بود که مستقیم با زندگی مردم مرتبط است. به گفته سیمیاری کارشناس مسائل امنیتی؛ مجاهدین خلق در این جلسه تاکید می‌کنند که این اقدام منجر به ایجاد رعب و وحشت شدیدی در بین مردم ایران خواهد شد.

نکته تاسف بار اصرار این گروه تروریستی بر تداوم دشمنی با مردم ایران و تلاش برای اقناع سازی غرب جهت حمله نظامی به خاک کشورمان است، آنها همانطور که در زمان ۸ سال دفاع مقدس با رژیم بعث و صدام برای همکاری و لشکرکشی به خاک کشورمان نشست و برخواست داشتند، با گذشت ده ها سال همچنان در ادامه سیاست های ضد ایرانی خود، با رژیم صهیونی هم پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای ارائه شیوه حمله به کشورمان، نشست های مشورتی و هماهنگی برگزار کرده‌اند!

لازم به ذکر است که اخیرا در اسنادی که در دادگاه مجاهدین خلق افشا شده، مشخص شده است که در ستاد روابط خارجی این گروه تروریستی لیستی از دوستان این تشکیلات وجود دارد که در آن رژیم صهیونیستی با نام پوششی دوست اقدسی ( دوست مقدس ) ثبت شده است.

کامران شیرازی- گروه سیاسی خبرگزاری فارس