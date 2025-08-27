مسعود رجوی دستگیر شد؛ کروکی کشید و آزاد شد

مسعود رجوی همیشه به ما دروغ گفت، اما غافل از اینکه : با دروغ می شود، خیلی چیزها را بدست آورد ولی نمی شود آنها را نگه داشت!

اسناد ساواک شاه نشان می دهد که مسعود رجوی بعد از دستگیری و در زندان، طبق معمول شرایط سخت را تاب نیاورد و دست به معرفی محل اختفای دوستان خود و به خصوص محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان زد.

گزارش ساواک شاه در مورد مسعود رجوی :

“نامبرده بالا که از محکومین سازمان باصطلاح آزادیبخش ایران وابسته به جمعیت نهضت‌ آزادی است و در دادگاه تجدید نظر نظامی به اعدام محکوم گردیده، بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضاء سازمان مکشوفه بعمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روش ‌شدن وضعیت شبکه مزبور موثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاریهای صمیمانه‌ای با مامورین بعمل آورده. لذا بنظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.”

یادداشتی که پایین این نامه است و تاریخ فردا را دارد چنین نوشته است: “از شرفعرض پیشگاه مبارک شاهانه گذشت. اوامر مبارک چنین شرف صدور یافت که با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل گردد.”

علاوه بر این، پرویز معتمد از کارمندان و اعضای عالی رتبه وقت ساواک، که از نزدیک شاهد همکاری مسعود رجوی با کمیته مشترک ضد خرابکاری علیه حنیف ‌نژاد بوده است، نقل می کند:

پرویز معتمد (از افسران ارشد ساواک شاه ): خود من اون موقع عملیاتی بودم. همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را او لو داد. من رنگ در خانه دقیق یادم هست. من در دستگیری حنیف نژاد شرکت داشتم. به خاطر همین همکاری‌ها بود که با تلاش مسئولان ساواک، رجوی تخفیف مجازات گرفت.(این مصاحبه پرویز معتمد در اینترنت قابل دریافت است).

پنجاه و چهار سال و چهار روز از ضربه بزرگ ساواک به سازمان نوپای مجاهدین خلق می گذرد، در آنروز هنوز این سازمان نامگذاری نشده بود و طبق اسناد موجود، سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی، به‌ دور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاریهای احزاب سنتی، به مدت ۶ سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه “سازمان” می‌شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال ۱۳۴۸ یعنی ۴ سال پس از تأسیس آن، ۱۶ نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف – سعید محسن و اصغر بدیع زادگان، آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران، بعدها در زمستان سال ۱۳۵۰ در زندان اوین پس از کشته شدن احمد رضایی به‌ عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

ساواک شاه در آستانه ی جشن های 2500 ساله، برای ایجاد آرامش و امنیت این مراسم ، دست به دستگیری نیروهای مشکوک زد و هنوز به طور کامل و مشخص از وجود چنین سازمانی اطلاع نداشت. در شهریور ۱۳۵۰، در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه در آمده بود اما داعیه مخالفت با رژیم شاه را داشت.

نقل از سایت های سازمان مجاهدین خلق: در جریان دستگیریها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعدازظهر روز اول شهریور ۱۳۵۰ در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا ۲ ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از ۹۰درصد اعضاء دستگیر شدند. هم‌چنین در این ضربه کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد.

مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسگری‌زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. حملات بعدی ساواک (با همکاری کامل مسعود رجوی ) به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین‌فام و بنیانگذار شهید اصغر بدیع زادگان منجر شد.

طبق این سند که در سایت سازمان مجاهدین خلق آورده شده است، 59 روز بعد از دستگیری مسعود رجوی ، محمد حنیف نژاد طبق کروکی که مسعود رجوی کشیده بود، دستگیر شد!

نقل از سایت های سازمان مجاهدین خلق: دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال(با همکاری خائنانه ی مسعود رجوی) صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

حال چگونه مسعود رجوی خود را ادامه دهنده راه حنیف کبیر می نامد، سئوالی است که خوانندگان و خود مسعود رجوی باید پاسخ دهد، این مستندات به روشنی معلوم می کند که مسعود رجوی در زندان، نفرات بعدی دستگیر شده ی سازمان را لو داده است.

اگر تاریخچه ی سازمان مجاهدین خلق را مرور کنیم، مسعود رجوی پروسه ای کاملا خیانت بار را داشته است و همه خونهای ریخته شده به گردن این جنایتکار است.

محمد رضا مبین