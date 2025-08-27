شهود خارجی در دادگاه سران مجاهدین

حقیقت را می توان از هرکسی شنید، واقعیت را می توان از همه قبول کرد، اما اگر سازمان مجاهدین خلق تاب شنیدن حقایق را ندارد، ما مقصر نیستیم.

خانم آن سینگلتون ، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در انگلیس، این هفته در دادگاه حضور یافت و علیه رهبران و سازمان مجاهدین خلق شهادت داد.

آن سینگلتون عضو سابق مجاهدین خلق در دادگاه ایران:

زندگی، خانواده و اندیشه‌مان را در تشکیلات مجاهدین از دست دادیم، صدام برای هر پاسپورت به آن‌ها پول می‌داد، زن‌های مجاهد وضع بدی داشتند. تبعه انگلیسی و عضو سابق مجاهدین خلق در دادگاه ایران گفت: ما همه چیزمان را در پی عضویت در این سازمان از دست ‌دادیم از جمله زندگی، خانواده، فکر و اندیشه‌مان. خانم آن سینگلتون دارای تابعیت کشور انگلیس که ۸ سال عضو تشکیلات مجاهدین خلق بوده روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه در جلسه ۳۷ دادگاه محاکمه تشکیلات مجاهدین خلق در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: ۴۷ سال سازمان مجاهدین را می‌شناسم. ۲۰ سال جزو طرفداران آن بودم و ۲۰ سال است که دشمن آن هستم و چندین کتاب در مورد مجاهدین نوشتم. وی گفت: اسم همسر من مسعود خدابنده است. به عنوان کارشناس در سال ۱۹۹۳ مجاهدین را ترک کردم از سازمان جدا شدم چرا که متوجه شدم آن‌ها افرادی هستند که بر روی ذهن افراد تاثیر منفی می‌گذارند. پس از جدا شدن از سازمان مدتی طول کشید تا اینکه اوضاع و احوالم خوب شود و پس از اینکه حالم بهبود پیدا کرد یک وب سایتی به نام ایران اینتر لینک درست کردم.

سینگلتون اظهار کرد: ۲۰ سال وب سایت داشتم که هم به انگلیسی به هم به فارسی می‌نوشتم و قصدم شفافیت وضعیت اجتماعی و سیاسی مجاهدین و افکارشان بود و ۲۰ سال است که علیه مجاهدین می‌نویسم.

عضو سابق مجاهدین تصریح کرد: برای این به دادگاه آمدم، چون متوجه شدم که شاکیانی وجود دارند، من هم برای همدردی با آن‌ها آمدم تا کمی آرامش به آن‌ها دهم. قربانیان ممکن است من را قبول نداشته باشند ولی توجه داشته باشند که ما یک دشمن مشترک داریم و آن هم مسعود رجوی است. در دهه ۷۰ من در انگلستان بزرگ شدم و در آنجا می‌دیدم جنبش آزادی بخش ایرلند بمب می‌زدند و من در این فضا بزرگ شدم.

وی ادامه داد: در آن زمان نمی‌دانستم بمب و خسارت بمب چیست و به سمت سازمان مجاهدین رفتم ولی نمی‌فهمیدم که چه طرفی را گرفتم. در حال حاضر من ۶۶ سال دارم و ۱۸ سال داشتم که به مجاهدین پیوستم. در واقع من به خشونت هیچ اعتقادی ندارم فامیل و خانواده من ضد خشونت هستند….

اما سازمان مجاهدین خلق، در سایت های خود، با چشم پوشی از حقایق، سعی کرده است که ایشان را به وزارت اطلاعات ایران منسوب کند! این همان برچسب همیشگی سازمان علیه منتقدان است، این ترفند رنگ باخته و قدیمی، یک بازی ابلهانه ی رسوا شده است که هیچ کس آن را باور ندارد.

ما ضمن محکوم کردن خزعبلات سازمان در مورد این فعال حقوق بشر، تمام گفته های ایشان را تصدیق کرده و تایید می کنیم، سازمان اگر در ادعاهای خود صادق است، وکیلی به این دادگاه بفرستد تا گفته های سازمان ضمن طرح در این دادگاه، راستی آزمایی گردد.

مسعود رجوی معتقد است اگر در دادگاهی یک قطره عدالت وجود داشته باشد ، سازمان در آن دادگاه پیروز است، ایشان اگر این دادگاه و شهود را قبول ندارد، در هردادگاهی و درهر جای جهان اعلام کند، ما تک تک حاضریم حضور پیدا کرده و مستندات خود را ارائه دهیم ، آنروز مشخص خواهد شد که کدام طرف پیروز این میدان خواهد بود.

محمد رضا مبین