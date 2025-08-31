این کجا و آن کجا؟

مسعود رجوی، سازمان مجاهدین خلق را ادامه دهندگان راه مجاهدین انقلاب مشروطه می داند و در مقر فرقه ای شان در آلبانی، تصاویر بزرگ ستارخان و باقرخان را در کنار تصاویر بزرگ مسعود و مریم رجوی نصب کرده اند.

مطلب زیر می تواند در این رابطه روشنگر و آموزنده باشد.

در بخش دوم کتاب تاریخ‌ بیداری‌ ایرانیان‌، کتابی‌ در خصوص تاریخ‌ مشروطیت‌، تألیف‌ ناظم‌الاسلام‌ کرمانی‌، آمده است که در مقطعی در مرحله دوم انقلاب مشروطه ایران در زمان سلطنت محمدعلی شاه قاجار و بعد از به توپ بستن مجلس شورای ملی، که در نتیجه درگیری مسلحانه بین نیروهای دولتی و انقلابیون در تبریز به اوج خود رسیده بود، دولت روسیه، شاید به دلیل کشته شدن نایب کنسولش در تبریز و یقین روسیه از این که پایان کار محمد علی شاه حتمی است، خواهان کمک به انقلابیون مشروطه می شود و گویی حاضر می گردد که “به حمایت ملت، پنج هزار نفر سرباز و چند عراده توپ با آذوقه بسیار” برای انقلابیون تبریز بفرستد.

همان روز ستارخان به همراه تقی زاده و ثقه الاسلام و حاج میرزا مهدی کوزه کلانی، تلگرامی برای محمد علی شاه می فرستند. در این تلگرام آن ها می نویسند: “مقصود ما (از مقاومت و مبارزه) حفظ وطن و سلطنت (به معنی ساختار حکومت و تمامیت کشور) بود، اینک با این که از طرف دولت روس به جانب ما آمده اند، ما این عار و ننگ را بر خود نمی توانیم هموار کنیم، و اگر کشته شویم به دست اردوی شما، برای ما بهتر است که به توسط دولت اجنبی بر شما فایق آییم.”

اگر این برخورد ستارخان و دیگر سران مجاهد انقلاب مشروطیت را با عملکرد مسعود رجوی طی این سال ها بعد از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم مشخص می شود که تفاوت این مجاهدین با آن مجاهدین از زمین تا آسمان است.

یکی اصولی است و حاضر است به دست دشمن داخلی کشته شود اما ننگ حمایت خارجی را برای کسب پیروزی نپذیرد و دیگری از همان ابتدا به دامان کشورهای خارجی برای کسب قدرت آویزان است و به هیچ اصولی پایبند نیست.

عاطفه نادعلیان