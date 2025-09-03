نگاه مسعود رجوی به زندانیان سیاسی سابق

رجوی در طی نشست های مختلف که خود من هم حضور داشتم و شاهدش بودم در باره زندانیانی که سالیان در زندان های ایران زندانی بودند و بعد از آزادی به سازمان پیوستند می گفت : شما که آزاد شدید بریده اید و با رژیم همکاری کرده اید، آنهایی که سر موضع خود باقی ماندند حکومت آنها را اعدام کرده و بهترین مجاهد ها را به جوخه اعدام سپرد. زندانی کسی است که اعدام شده و هر کس دیگری که زنده مانده ” تفاله و لاشه متحرک سیاسی بسوی من پرتاب کرده است، مسعود رجوی در سال 1380 گفت ” زندانی آزاد شده تفاله ای بیش نیست ! که رژیم به سوی تشکیلات سازمان پرتاب کرده است!

آری دیدگاه و نگرش رجوی نسبت به زندانیان سیاسی سابق همین بود و بس. به همین دلیل نسبت به زندانیان سیاسی توی تشکیلات رفتار زننده ای داشت و آنها را تحقیر می کرد و به آنها مشکوک بود که نکند از طرف رژیم مامور شده باشند تا تشکیلات را تخریب کنند.

تعدادی از کسانی که در جریان زندان های سال 73 در سازمان، زندانی و شکنجه شدند از میان همین زندانیان سیاسی سابق بودند که به عنوان عناصر مشکوک و نفوذی آنها را در داخل تشکیلات زندانی کردند و مدتها تحت برخوردهای خشن تشکیلاتی قرار دادند. به این ترتیب رجوی حتی به زندانیان سیاسی که به خاطر سازمان زندانی شده بودند و مدتها رنج زندان را تحمل کرده بودند و دوباره به سازمان بازگشته بودند هم رحم نکرد. البته یکی دیگر از دلایل این برخورد رجوی هم این بود که نمی خواست کسی روی دست خودش بلند شود و سعی می کرد افراد با سابقه را به شکلی بکوبد و تحقیر کند تا به وسیله جایگاه خودش را حفظ نماید.

رجوی هر حا لازم باشد اما، از نام اینها بهره برداری خودش را می کند، به طور مثال گاه و بیگاه می بینم که برخی از اینها را با عنوان زندانی سیاسی آنتنی می کند و در آلبانی به تلویزیون می آورد و استفاده می کند.

اخیراً دیدیم که یکی از اعضای سازمان به نام سعید ماسوری که خود فرمانده واحد عملیات بود در داخل ایران در منطقه دزفول با سلاح و مهمات و نارنجک به همراه هم تیمی خودش غلامحسین کلبی دستگیر شد و اکنون در زندانهای ایران به سر می برند که سازمان روی اسم اینها مانور داد اما ما به خوبی می دانیم که اینها اگر آزاد شوند و به تشکیلات بازگردند مورد چه برخوردهایی قرار می گیرند و از سوی رجوی تفاله ای بیش نیستند که رژیم به سوی تشکیلات پرتاب کرده است!

گلی