رای قطعی دادگاه 42 نفر شاکی، علیه سازمان مجاهدین خلق – قسمت دوم

انجمن نجات استان آذربایجان شرقی، طی مجموعه گفتگوهایی به بحث حول رای قطعی دادگاه 42 جداشده پرداخته است.

در قسمت اول این گفتگو محمدرضا مبین اظهار داشت که 10 سال در این سازمان ، تحت اقامت اجباری بوده است و در طی این دوران زندانی و شکنجه شده است، ایشان گفت که نزدیک به 70 درصد از کادرهای سازمان طی پروسه ای زندانی و شکنجه شدند و هیچ یک از این زندانیان حق نداشتند بعد از آزادی و خروج از زیر بار زندان و شکنجه در این باره با کسی گفتگو کنند و می بایست فقط به جمله ” مأموریت بودم” اکتفا می کردند.

در ادامه این گفتگو، اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق اظهارات مسعود رجوی را در مقابل اظهارات دادخواهان پرونده قرار داده اند و به بحث حول توهمات مسعود رجوی می پردازند.

محمد رضا مبین به عنوان نمونه به دادگاه محمد رجوی علیه پدر می پردازد که سازمان در کلیت خود چطور در این دادگاه مفتضح شد. مبین متذکر می شود که:”به یاد داشته باشیم که محمد رجوی در سازمان ، در ناز و نعمت بود، اما ما کسی را نداشتیم، ما مدعی هستیم در این سازمان قطره ای دمکراسی و آزادی وجود ندارد.

در ادامه اسامی 42 شاهد و جداشده این پرونده نیز برای ثبت در تاریخ ذکر شده است و بدنبال آن اسامی برخی از شکنجه گران و آمران و عوامل زندان و شکنجه در فرقه ضدبشری رجوی نیز قید شده است که بی شک روزی به چنگال عدالت سپرده خواهند شد.

در ادامه وکیل دادگاه اتهامات علیه سازمان را برشمرده است که قسمتی از اظهارات ایشان نیز در مصاحبه آمده است. هیچ کس در قبال تهدیدات چنین فرقه هایی در امان نیستند، مگر آگاهی بخشی شود.

در ادامه از خاطرات خانم بتول سلطانی نیز نکاتی آمده است که شما را به تماشای این مصاحبه دعوت می کنم.

*** لازم به توضیح است که در مارچ ۲۰۲۱ میلادی، 42 تن از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق برای احقاق حقوق پایمال شده خود از طریق شعبه ۵۵ دادگاه روابط بین الملل تهران اقدام کردند. جلسات دادگاه در طی دو روز با حضور شاکیان، وکیل مدافع، خبرنگاران داخلی و خارجی و تعدادی از خانواده های اعضای آسیب دیده و شاهدان برگزار گردید و نتیجه آن صدور حکم در ۳۹ برگ بود که برابر مفاد حکم صادره رهبران اصلی فرقه مجاهدین “مسعود و مریم رجوی” و عوامل اصلی سرکوب این فرقه محکوم به پرداخت خسارات مالی و معنوی گردیده و حکم نیز در طی مراحل قانونی قطعی شد. بعد از آن رونوشت این پرونده به دادگاه لاهه نیز ارائه گردید.

محمدرضا مبین