در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، تحرکات گسترده و سازمان‌یافته‌ای علیه امنیت، آرامش و انسجام ملی کشور مشاهده شده است. گروه تروریستی مجاهدین خلق با بهره‌گیری از روش‌های مختلف سیاسی، رسانه‌ای و عملیاتی، درصدد تضعیف پایه‌های امنیتی و اجتماعی کشور است.

این گروه تروریستی با اجرای سلسله اقدامات متنوع، از شایعه‌پراکنی و اختلاف‌افکنی قومیتی گرفته تا کمک به ترور دانشمندان و حملات موشکی دشمن، تلاش کرد تا فضای ناامنی و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش دهند.

۱. شایعه‌پراکنی و ایجاد شبهه با اهداف گوناگون

گروه تروریستی مجاهدین خلق با انتشار شایعات نادرست و مطالب جعلی، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اقدام به ایجاد سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی می‌کند. این شایعه‌پراکنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند منتشر شده و به دنبال برهم زدن آرامش روانی جامعه است.

۲. تلاش برای اختلاف‌افکنی قومیتی

این جریان‌ معاند با برجسته کردن تفاوت‌ها و سوابق تنش‌های قومی، سعی دارد شکاف‌های قومیتی را عمیق‌تر کرده و انسجام ملی را خدشه‌دار کند. هدف این اقدامات ایجاد ناآرامی میان اقوام و در نتیجه تضعیف همبستگی اجتماعی است.

۳. فضاسازی علیه نیروهای حافظ امنیت مردم همچون بسیج و فراجا

گروه تروریستی مجاهدین خلق با پخش شایعات و هجمه‌های رسانه‌ای هدفمند، قصد تخریب وجهه و اعتبار نیروهای امنیتی مثل بسیج و نیروی انتظامی را داشت تا اعتماد مردم را نسبت به این نهادها کاهش داده و در نهایت از کارایی آن‌ها بکاهد.

۴. کمک اطلاعاتی برای ترور برخی دانشمندان

این گروه تروریستی با ارائه اطلاعات حساس به عوامل تروریستی، در تلاش برای حذف چهره‌های علمی و دفاعی کشور هست. این اقدامات امنیتی و اطلاعاتی موجب تضعیف توان علمی و دفاعی کشور می‌شود و خطری جدی برای پیشرفت ملی تلقی می‌شود.

۵. کمک اطلاعاتی برای حمله موشکی رژیم به بیمارستان‌ها

بر اساس اطلاعات موجود، تروریست‌های مجاهدین خلق با انتقال داده‌ها به دشمنان خارجی، زمینه حملات موشکی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را فراهم می‌کند تا با هدف قرار دادن غیرنظامیان، ترس و ناامنی در جامعه ایجاد کند.

۶. تلاش برای برهم زدن انسجام مردم و دو قطبی‌سازی

این گروه تروریستی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، گروه‌های معاند سعی می‌کنند جامعه را به دو قطب متضاد تقسیم کند تا انسجام اجتماعی و هماهنگی میان مردم کاهش یابد و چالش‌های سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا کند.

۷. ایجاد رعب و وحشت بین مردم

گروه تروریستی مجاهدین خلق با انتشار شایعات ترسناک، تصاویر اغراق‌آمیز و خبرهای دروغین، از جمله روش‌های این جریان‌ها برای ایجاد فضای رعب و وحشت عمومی است. این اقدامات با هدف اختلال در آرامش روانی و افزایش اضطراب اجتماعی انجام می‌شود.

۸. تلاش برای اختلاف‌افکنی بین مردم و مسئولان

این گروه‌ معاند با بزرگ‌نمایی ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها، این گروه‌ها در پی افزایش فاصله و بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان هستند تا روحیه همکاری و وحدت ملی را تضعیف کند.

۹. تخلیه تلفنی مردم

تروریست‌های مجاهدین خلق با استفاده از تماس‌ها و پیام‌های تلفنی گسترده، اقدام به تخلیه روانی و کاهش انگیزه‌های مردمی می‌کنند. این فشارهای تلفنی هدفمند، زمینه‌ساز ایجاد یأس، ناامیدی و کاهش مشارکت اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه است.

۱۰. اقدامات عملیاتی (ناموفق) هسته‌های موسوم به کانون شورشی

این گروه تروریستی سعی داشت با استفاده هسته‌های عملیاتی “کانون شورشی” با اجرای اقدامات خرابکارانه و ناامنی‌زا، شرایط را به مخاطره انداخته‌ بودند، هرچند تاکنون با واکنش به موقع و کارآمد نیروهای امنیتی برخورد شده و تلاش‌های آنان ناکام مانده است.

این اقدامات تنها بخشی از همکاری‌های سازمان‌یافته و هدفمند گروه تروریستی مجاهدین خلق با رژیم صهیونیستی به‌شمار می‌رود. نقش این گروه در اجرای سناریوهای مختلف، از جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای گرفته تا حمایت اطلاعاتی از اقدامات تروریستی و حملات نظامی، نشان‌دهنده عمق این همکاری‌هاست.

واقعیت آن است که سطح تعامل و هماهنگی میان مجاهدین خلق و صهیونیست‌ها بسیار فراتر از آن چیزی ا‌ست که در ظاهر دیده می‌شود و این همکاری‌ها ابعاد گسترده‌تری را دربر می‌گیرد.

مصطفی راستگو