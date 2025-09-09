از آنجایی که بنا به گزارش‌ها، اعضای مجاهدین خلق در ساختاری با مناسک مذهبی اجباری، حجاب اجباری، پوشش اجباری، تجرد اجباری، کار اجباری، خودانتقادی اجباری و جدایی جنسیتی قرار دارند، شواهد موجود نشان می‌دهد که مریم رجوی مفاد طرح ده ماده‌ای خود را در سازمانش رعایت نمی‌کند.

گزارش‌های متعدد از اعضای سابق، سازمان‌های حقوق بشر و روزنامه‌نگاران تحقیقی، جزئیات یک فضای بسیار دیکتاتوری و فرقه‌مانند را در داخل مجاهدین خلق شرح می‌دهند که مستقیماً با اصول دموکراتیک و حقوق بشری مورد ادعای رجوی در ملاء عام در تضاد است.

موارد زیر مصادیق ضدیت طرح ده ماده‌ای مریم رجوی با آنچه عملا در درون سازمان مجاهدین خلق انجام می‌شود، هستند که از منابع غیر ایرانی استخراج شده‌اند. بنابر‌این اسناد –که در پایان مقاله آمده اند– هیچ شواهدی مبنی بر اینکه رجوی مفاد طرح ده ماده‌ای خود را در سازمانش اجرا می‌کند، وجود ندارد.

–اعضای سابق پیوسته از شرکت اجباری در جلسات ایدئولوژیک، مراسم خودانتقادی و پایبندی به قوانین سختگیرانه پوشش، از جمله حجاب اجباری برای زنان، حتی در خارج از ایران، سخن گفته‌اند.

–سیاست تجرد اجباری، که توسط مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اجرا شد و تحت رهبری مریم رجوی ادامه یافت، اعضا را ملزم به طلاق از همسران خود و پرهیز از روابط جنسی می‌کند، این محدودیت ها ظاهراً برای تمرکز صرف بر “انقلاب” است.

بر اساس دکترین مسعود رجوی، “انقلاب” به “انقلاب ایدئولوژیک” اتلاق می‌شود که یک اصطلاح در ادبیات سازمان مجاهدین خلق است و اعضا را ملزم می‌کند که تمام وجود خود را وقف آرمان گروه –در حقیقت رهبران گروه– کنند.

–جداسازی جنسیتی نیز به طور گسترده در پایگاه‌های مجاهدین خلق گزارش شده است که با هرگونه ادعای برابری جنسیتی یا آزادی فردی مغایرت دارد.

به طور بسیار خلاصه، مشاهده می‌کنیم که این شیوه‌ها در تضاد کامل با اصول آزادی مذهب، آزادی انتخاب و برابری جنسیتی است که در طرح ده ماده‌ای مریم رجوی، که از یک ایران دموکراتیک، سکولار و غیراتمی حمایت می‌کند، آمده است.

مزدا پارسی

