رای قطعی دادگاه 42 نفر شاکی، علیه سازمان مجاهدین خلق – قسمت سوم

لازم به توضیح است که در مارچ ۲۰۲۱ میلادی، 42 تن از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق برای احقاق حقوق پایمال شده خود از طریق شعبه ۵۵ دادگاه روابط بین الملل تهران اقدام کردند. جلسات دادگاه در طی دو روز با حضور شاکیان، وکیل مدافع، خبرنگاران داخلی و خارجی و تعدادی از خانواده های اعضای آسیب دیده و شاهدان برگزار گردید و نتیجه آن صدور حکم در ۳۹ برگ بود که برابر مفاد حکم صادره رهبران اصلی فرقه مجاهدین “مسعود و مریم رجوی” و عوامل اصلی سرکوب این فرقه محکوم به پرداخت خسارات مالی و معنوی گردیده و حکم نیز در طی مراحل قانونی قطعی شد. بعد از آن رونوشت این پرونده به دادگاه لاهه نیز ارائه گردید.

مریم رجوی، زنان را به شیرجه زدن در حوض ایدئولوژیک، ترغیب کرده و آنان را به عقد مسعود در آورد. 14 ساعت کار اجباری، در سازمان یکی دیگر از موارد شکنجه توسط سران سازمان است، مسعود رجوی می گفت:

” در اختیار خود نداریم! اگر کسی بیکار باشد، به سراغ موارد جنسی می رود. ”

رای دادگاه به قضائیه ی دو کشور آلبانی و فرانسه، ابلاغ قضائی شده است، در حقیقت پیام صوتی مسعود رجوی ، جوابیه و اعلام وصول رای دادگاه می باشد.

رای مشخص و قطعی دادگاه ، بصورت ریز و جداگانه در مورد تک تک شاکیان قید شده است. آقای سیروس غضنفری جزء خواهان های این پرونده است که قسمتی از حکم قطعی دادگاه که مربوط به ایشان بود در ادامه قرائت گردید.

آقای بخشعلی علیزاده نیز، پس از 27 سال اسارت، جزو شاکیان این پرونده می باشند که قسمتهائیی از اظهارات ایشان در دادگاه، در این مصاحبه قید شده است. در این گفتگو همچنین به زندان اسکان و نحوه ی بازداشت اعضای سازمان مجاهدین پرداخته می شود.

محمد رضا مبین