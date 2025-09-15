به وقت زندگی

سال ها در مناسبات بسته، منزوی و امنیتی مجاهدین خلق حق هیچگونه تردد آزاد به بیرون از مقر کمپ اشرف نداشتیم و چرخیدن در محیط های تفریحی و اماکن مقدس برایمان تبدیل به یک رویا شده بود. سران مجاهدین عمدا با ایجاد فضای به شدت امنیتی تلاش داشتند تا اجازه ندهند احدی از اعضای گرفتار به دنیای بیرون دست پیدا کند چون به خوبی برایشان روشن بود، قرار گرفتن اعضا در محیط های اجتماعی مساوی با فروپاشی تشکیلاتی آنها بود.

همین دجالگری و اعمال فشارهای نامتعارف و ضد انسانی سرکردگان مجاهدین بود که ماهیت آنها را برای اعضای گرفتار آشکار نمود و سبب فرار های متوالی و پیوسته اعضا گردید. من نیز که از ابتدا تمایلی برای ماندن در کمپ رجوی نداشتم با علم و آگاهی به نامشروع بودن خط و خطوط مجاهدین خلق تصمیم به فرار و جدایی گرفتم و در فروردین ماه سال 1383 برای همیشه کابوسی به نام مجاهدین را پشت سر گذاشتم و هم اکنون در میهن عزیزم ایران زندگی می کنم.

در سفر اخیری که به مشهد مقدس داشتم یادی کردم از خاطرات تلخ آن دوران و در بارگاه ملکوتی ضامن آهو امام رضا (ع) برای آزادی اسیران رجوی دعا کردم.

فتح اله اسکندری